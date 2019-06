Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an și in 2019 Cimitirul Eroilor de la Pacea a devenit neincapator de Inalțarea Domnului. Doar ca, spre deosebire de manifestarile precedente, cea care a avut loc astazi a cuprins mai multe elemente de noutate.

- Ziua Eroilor a fost marcata joi – 6 iunie, la Catedrala episcopala “Sfanta Vinere” din Zalau, printr-un ceremonial militar-religios, urmat de depuneri de jerbe de flori in Cimitirul Eroilor romani si sovietici din municipiu. Evenimentul, la care au luat parte autoritați publice locale și județene, a…

- „Daca avem astazi o patrie, o casa, o familie draga, acestea se datoreaza in primul rand acelor oameni bravi care s-au jertfit pe campul de lupta pentru a-și apara credința și pamantul. Toate națiunile lumii iși cinstesc eroii, iar noi nu trebuie sa fim mai prejos, a-ți plange eroii nu este…

- Astazi, de Ziua Eroilor, autoritatile locale si elevii din comuna Cumpana vor depune coroane si flori la monumentele din localitate, cinstind memoria celor care si au dat viata in cel de al Doilea Razboi Mondial. Inaltarea Domnului sau Ziua Eroilor este un prilej de pomenire a eroilor neamului romanesc…

- Potrivit unui comunicat de presa remis luni AGERPRES, la acest eveniment vor fi prezenti si reprezentanti din conducerea centrala a partidului. 'Domnul senator Gheorghe Baciu se raliaza initiativei reprezentantilor Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures si anunta ca se alatura,…

- Reprezentantii Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) si-au exprimat, joi, indignarea fata de decizia autoritatilor harghitene de a inchide Cimitirul Eroilor din Valea Uzului si au anuntat ca se alatura persoanelor care se vor deplasa luna viitoare in aceasta localitate…

- Au aparut deja primele flori ale bujorilor de stepa (Paeonia tenuifolia) in Rezervatia botanica de la Zau de Campie, judetul Mures, singurul loc din Europa in care aceasta floare a supravietuit, iar in doar cateva zile au fost inregistrati peste 2.000 de turisti veniti sa ii vada, insa numarul acestora…