- Sase familii au fost evacuate la Glodeni, opt case sunt in pericol de a se darama, un drum comunal este impracticabil, o conducta de apa s-a fisurat, iar reteaua electrica a fost afectata din cauza alunecarilor de teren, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Traficul pe DN 6 si DJ 503 este restrictionat din cursul noptii de marti spre miercuri din cauza apei de pe carosabil, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Soferii sunt indrumati pe rute ocolitoare. ''Incepand cu ora 1,00, pe DN 6 (E70) s-a restrictionat traficul…

- Ca urmare a incendiului, au fost distruse diverse obiecte aflate intr-o incapere a cladirii (parchetul, ușile și ferestrele, doua covoare, mobilierul, obiectele de imbracaminte, aparatura electrica, un boiler electric). S-au salvat si protejat, in urma interventiei, bunuri materiale in valoare de aproximativ…

- Un camion care transporta motorina a cazut vineri seara de pe un pod, pe raza localitatii Chendu, cauzele accidentului fiind in curs de stabilire. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, mr. Cristian Virag, a declarat pentru AGERPRES ca soferul a fost…

- Numarul masinilor ramase blocate pe Drumul National (DN) 4, Bucuresti-Frumusani, a crescut la 50-60, femeia insarcinata aflata intr-una dintre acestea fiind preluata de un echipaj SMURD cu medic, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Un autocar cu 31 de copii si 6 adulti, care se deplasa pe DJ 153, a derapat si a ajuns in afara soselei, vineri, intre localitatile Reghin si Beica, nefiind victime, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al Judetului...

- Autospeciala pentru transport personal si victime multiple si o autospeciala multifunctionala de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt intervin, vineri dimineata, in zona de nord a judetului, in sprijinul unei ambulante, pentru a prelua un copil bolnav din comuna Topana, a anuntat…

- F. T. Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova a anunțat ca, din cauza depunerilor de gheața pe conductorii electrici, 419 abonați din localitațile Cocoraștii Colț, Buda și Olari, racordați la 15 puncte de transformare, au ramas…

- Cateva sute de consumatori din trei localitati ale judetului Prahova nu beneficiaza, duminica dupa-amiaza, de alimentare cu energie electrica din cauza vremii, zona aflandu-se sub cod portocaliu de polei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate la rude, dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, se arata intr-un comunicat de presa remis, sambata seara, AGERPRES, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a anuntat ca a suplimentat efectivele care vor actiona, miercuri noapte, pentru evacuarea populatiei din localitatea Capeni, zona Baraolt, unde exista riscul ruperii digului de protectie contra inundatiilor, din cauza unei viituri care ar putea…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca,…

- Doua persoane au fost salvate, marti seara, de pompierii voluntari dintr-un autoturism surprins de viitura in localitatea Lazarea si zeci de case au fost inundate in trei localitati din judet, in urma topirii zapezii si a ploilor torentiale. Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de…

- Circulatia rutiera se desfasoara, marti, cu dificultate pe DJ 504 din cauza apei de pe carosabil, iar pompierii actioneaza preventiv pentru protejarea gospodariilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Circulatia se desfasoara cu dificultate pe DJ 504, apa…

- Noua localitati sunt nealimentate cu energie din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, care au afectat reteaua electrica, iar un drum judetean este inchis circulatiei, a informat joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Potrivit sursei citate, sunt afectati 1.504 consumatori…

- Peste 700 de familii din comunele Cernatesti, Brabova si Gogosu erau luni dupa-amiaza fara energie electrica in urma avariilor la retelele de tensiune cauzate de ninsorile abundente si viscol, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. Potrivit sursei mentionate,…

- Echipajele SMURD au intervenit la 28 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu autoscara mecanica de la Detașamentul de Pompieri Campulung a intervenit in localitatea Valea Mare Pravaț, in sprijinul…

- Un TIR incarcat cu ciocolata a ars in totalitate dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri, s a rasturnat pe E60, in localitatea Nades, focul iscat extinzandu se la o casa din apropiere, iar circa 80 de consumatori au ramas fara alimentare cu energie electrica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Trei barbati au murit, iar altul e in stare grava, dupa un accident grav in judetul Mures, petrecut sambata dimineața. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un TIR. Tragedia a avut loc pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni.…

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile.

- Circulatia rutiera este blocata, joi dupa-amiaza, pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, in localitatea Stanceni, dupa ce un TIR a derapat pe zapada, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Din primele informatii, TIR-ul este…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a emis vineri o serie de informari meteo. Astfel, in intervalul 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00, vor fi intensificari ale vantului, precipitații moderate, predominant sub forma de ploaie. In intervalul 3 februarie, ora…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca scaderea numarului interventiilor SMURD la nivel national este cauzata,…

- Consumatorii din zece localitati din judetul Tulcea nu au avut, luni dimineata, curent, iar elevii din trei sate nu au mers la scoala, dupa ce viscolul si ninsorile de saptamana trecuta au distrus retelele de energie electrica, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Lucian Furdui.…

- În consecința ninsorilor de acum doua zile, 11 sate din trei raioane ramâneau azi-dimineața fara curent electric. Este vorba despre localitați din raioanele Caușeni, Anenii Noi și Ștefan Voda, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. De…

- Patru localitati harghitene sunt nealimentate cu energie electrica, sâmbata dimineata, din cauza caderilor de zapada din timpul noptii, care au afectat liniile electrice, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Alina Ciobotariu. Este vorba de satul Izvoarele,…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate,…

- Peste 350 de localitati din 18 judete sunt nealimentate cu energie electrica, joi dupa-amiaza, iar traficul fluvial este in continuare inchis, au anuntat reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Peste 12.000 de pompieri, politisti si jandarmi actioneaza in teren cu peste 4.000 de mijloace…

- Elevii din 18 unitati de învatamânt din judetul Tulcea nu vor merge vineri la cursuri, din conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu am inregistrat…

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas joi fara energie electrica in urma viscolului din cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Potrivit oficialului citat, au fost avariate 90 de puncte de transformare,…

- Peste 2.500 de locuinte din opt comune ale judetului Arges sunt, joi dimineata, fara energie electrica, din cauza avariilor provocate de ninsorile cazute în cursul noptii precedente. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, au fost afectate de fenomenele…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat, luni dimineața, in legatura cu un o explozie care a avut loc la magistrala de gaz din zona Hurezani. Explozia a fost urmata de indendiu....

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures a anuntat, luni, ca Punctul Mobil de Comanda, intrat in dotarea institutiei din anul 2009, a asigurat suportul tehnic al comunicatiilor in numeroase misiuni dificile din tara, inclusiv la incendiul de la sonda din Moftinu…

- Opinie neobisnuita a primarului din Targu-Mures in legatura cu sistemul de alarmare a populatiei. Intr-o postare pe Facebook, edilul Dorin Florea ironizeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, pe care il acuza ca nu face altceva decat sa creeze o atmosfera specifica…