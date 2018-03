Mureş: Peste 20 de persoane au primit distincţia Bradul de Argint din partea UDMR UDMR a acordat sambata, inaintea sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), care a avut loc la Targu Mures, distinctiile Bradul de Argint pentru 23 de persoane care s-au implicat activ in dezvoltarea si pastrarea identitatii comunitatii maghiare si in realizarea obiectivelor asumate de aceasta formatiune. "Se spune ca trecutul este un punct de referinta pentru comunitatile care au succes fiindca trebuie sa te uiti inainte, nu poti sa analizezi mereu trecutul pentru ca acea analiza nu te ajuta sa iti creezi un viitor. Dar intr-adevar avem nevoie de acest trecut si avem o analiza a trecutului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

