Skoda Fabia 6Y a implinit 20 de ani din momentul lansarii pe piata

Acum Fabia generatia III nu are vanzari foarte bune, insa modelul Fabia I a reprezentat pentru Skoda un best seller in Europa. Noi vorbim de modelul Skoda Fabia I care a fost lansata pe piata in anul 1999, adica exact acum douazeci de ani in urma, model care avea sa devina… [citeste mai departe]