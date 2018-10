Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au gasit sambata, intr un apartament din municipiul Sibiu, doi soti decedati, cu varste de 80, respectiv 82 de ani, insa deocamdata nu se cunoaste cauza mortii, potrivit Politiei si reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.Pompierii au fost chemati sa sparga usa apartamentului…

- In aceasta vara s-au facut lucrari la mai multe unitați de invațamant, astfel incat copiii sa inceapa școala in condiții propice actului educativ. „In noul an școlar, elevii și dascalii noștri vor reveni intr-un spațiu curat, intr-un mediu sanatos, un loc amenajat modern, exact cum l-am dorit,…

- F.T. Ieri dimineata, salvamontistii din Busteni au solicitat ajutorul reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ((lSU) „Serban Cantacuzino” Prahova in sensul de a chema un elicopter SMURD dotat cu troliu pentru a scoate dintr-o prapastie trupul neinsufletit al unei femei in varsta…

- Un copil de 12 ani a fost gasit inecat in raul județul Mureș, dupa ce pompierii l-au cautat toata noaptea. Baiatul fusese dat disparut vineri seara dupa ce hainele și telefonul sau au fost gasite pe malul raului. Tragedia s-a produs in comuna Cristesti, in apropiere de localitatea mureșana Nazna. Localnicii…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, Lacramioara Chira, a declarat ca incendiul la fabrica de reciclare a materialelor plastice din localitatea Fierbinti-Targ a fost anuntat la 112 dupa miezul noptii si se manifesta cu flacari violente. Focul a cuprins si…

- Cadavrul unui tanar a fost descoperit, joi dupa-amiaza, intr-o fantana de pe raza localitatii Stauceni din Botosani. Potrivit primarului din Stauceni, Cozmin Epuras, persoana respectiva ar putea fi un adolescent de 16 ani care a fost dat disparut de la domiciliu pe 11 iulie. Localnicii au simtit mirosul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, pompierii alpinisti au realizat, pentru salvarea celor 19 turisti aflati in telecabina blocata, un cos de extractie pentru salvarea de la inaltime."Alpinistii pompieri deveni intervin pentru salvarea a 19 persoane…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat, joi seara, sa acorde asistenta medicala unor copii cazati într-o pensiune la Bran, posibil cu toxiinfectie alimentara.