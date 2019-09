Stiri pe aceeasi tema

- Ciobanescul Romanesc de Bucovina participa, in premiera, la cea mai mare expozitie chinologica internationala din Romania, "Dracula Dog Show", care se va desfasura sambata si duminica la Targu Mures, ca rasa omologata international, a anuntat organizatorul evenimentului, Lokodi Csaba Zsolt, presedintele…

- Asociatia Chinologica Mures si Federatia Chinologica Internationala organizeaza, la sfarsitul acestei saptamani, sase expozitii de mare anvergura, doua expozitii internationale "Dracula Dog Show" si "Transilvania Dog Show" si patru expozitii nationale, la care si-au anuntat participarea peste 4.500…

- Liviu Dragnea și cei doi copii ai sai, Valentin Ștefan și Maria Alexandra, au primit interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din cauza actelor de corupție ale fostului președinte al PSD. Potrivit comunicatului de presa al Departamentului de Stat, prin aceasta acțiune SUA continua…

- De asemenea, Andrei Fedorenciuc, elev in clasa a VIII-a de la Colegiul „Negruzzi", a obtinut medalia de aur la Olimpiada de Geografie a Europei Centrale si de Sud-Est, desfasurata in perioada 23-28 Iunie la Belgrad, in Serbia. Cei trei elevi ieseni s-au calificat la cele doua competitii internationale…

- Un șofer de 78 de ani a provocat un grav accident, dupa ce a facut infarct. S-a intamplat in Targu-Mureș, iar soția barbatului este in stare grava la spital. Și in Valcea, o femeie de 75 de ani și soțul ei au ajuns la spital, dupa ce femeia a intrat cu mașina intr-o stanca. https://www.romaniatv.net/tragedii-pe-sosele-din-cauza-batranilor-care-urca-la-volan_483805.html

- Un cuplu celebru din muzica populara risca sa se destrame din cauza... geloziei. Mateo si Florentina, membrii tarafului cu acelasi nume, sunt la un pas sa se desparta din cauza barbatului care este din cale afara de gelos. Captiva intr-o viata ingradita si controlata pas cu pas, femeia traieste clipe…