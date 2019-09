Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta din comuna Sendreni, judetul Galati, care a fost data disparuta dupa ce a plecat de acasa a fost gasita de politisti, sambata dimineata, urmand a se stabili daca a fost victima vreunei infractiuni.

- O femeie de 31 de ani din comuna prahoveana Barcanesti, data disparuta din 6 august, a fost gasita in Galati si spune ca nu a fost victima vreunei infractiuni, anunta, sambata, IPJ Prahova. "Numita Covaci Andrada a fost identificata de politisti pe raza municipiului Galati. Aceasta a declarat…

- Minora disparuta din comuna Șibot, in urma cu doua zile, a fost gasita in gara din Simeria. Polițiștii din Alba au deschis o ancheta și vor verifica daca, in perioada in care a lipsit de la domiciliu, a fost victima vreunei infracțiuni. Reamintim ca in dimineața zilei de 8 august 2019, polițiștii Inspectoratului…

- Șase dispariții in doar 24 de ore in Argeș! Fata de 16 ani fugita de acasa. In ultimele 24 de ore, politistii argeseni au fost sesizati cu privire la sase disparitii, in urma verificarilor stabilindu-se ca toate sunt plecari voluntare, toate fiind clarificate intr-un interval cuprins intre 15 minute…

- Minora de 14 din Alba Iulia, care a disparut in seara zilei de 4 august, a fost gasita, luni, 5 august, pe raza localitații Bucerdea Granoasa. Polițiștii de la IPJ Alba au comunicat ca minora va fi audiata pentru a se stabili daca a fost victima vreunei infracțiuni. Reamintim ca in seara zilei de 4…

- Polițiștii au gasit-o, joi seara, pe fata de 13 ani, din Craiova, a carei dispariție o sesizase tatal sau. Se pare ca aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni, potrivit Mediafax.Poliția Dolj a anunțat, joi seara, ca a fost gasita fata de 13 ani, la cateva ore dupa ce tatal spusese ca…

- UPDATE – Minora de 14 ani, din comuna Sendreni, care a plecat de acasa in urma cu doua zile si nu a mai revenit a fost gasita de politisti pe raza localitatii Serbestii Vechi, in apropierea unei paduri, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, Gabriela…