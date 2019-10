Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini și un camion produs, miercuri, intre localitațile Albești și Vanatori din județul Mureș. Pentru trei dintre victime, care sunt ranite grav, s-a cerut intervenția elicopterului SMURD.Potrivit ISU Mureș, accidentul a avut loc miercuri…

- O trotineta electrica a provocat astazi un puternic incendiu intr-un bloc cu noua etaje din Munhen, in Germania. Potrivit politei germane, trotineta se afla la etajul doi al cladirii, atunci cand, din motive necunoscute, a luat foc. Incendiul s-a raspandit rapid, dar a fost stins in aproximativ o jumatate…

- ​​​​​​​Un microbuz in care se aflau 19 persoane s-a rasturnat marti pe DN 15, la iesirea din orasul Borsec, spre Toplita, mai multe persoane prezentand escoriatii, fara sa fie ranite grav, potrivit primelor informatii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita,…

- Un microbuz cu persoane s a rasturnat marti pe DN 15, la iesirea din orasul Borsec, spre Toplita. Microbuzul transporta 19 persoane.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca la fata locului intervin trei ambulante SMURD, o autospeciala…

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs in localitatea Dorobanțu, județul Constanța. Doua persoane au murit, vineri seara, dupa ce un buldoexcavator și o motocicleta s-au ciocnit violent. In urma impactului puternic, motocicleta a luat foc, iar flacarile au cuprins și utilajul. Accidentul a avut…

- Doi frați cu varste de 17 și 18 ani s-au inecat in stațiunea Mamaia. Cei doi tineri au mers la scaldat in larg, dar nu au mai ieșit. Un alt tanar a sarit in ajutorul lor, dar acesta a fost scos la timp din apa și salvat. Ceilalți doi copii, frați, au fost scoși de scafandrii inconștienți.…

- Seara solicitanta pentru pompierii carașeni, care au fost nevoiți sa intervina pentru stingerea a doua incendii, in doua orașe diferite din județ. Doua persoane au suferit atacuri de panica in urma incidentelor, iar zeci de locatari au fost evacuați din blocurile cuprinse de fum. Nu s-a inregistrat…