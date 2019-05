Un gin de soc obtinut prin fermentatie, dupa o tehnologie oarecum similara cu tuica ardeleneasca, a fost lansat, sambata, in premiera mondiala, la Saschiz, de catre Jim Turnbull, un intreprinzator britanic, in cadrul editiei a VII-a a Sarbatorii Rabarbarului.



"In urma cu cativa ani am inceput sa facem tot felul de preparate din floare de soc (la Saschiz - n.r.), in special bauturi, si aproximativ in 2015 am planuit sa facem o bautura, un gin. In 2016 am aplicat pentru a obtine licenta. Suntem primii din lume care facem gin din soc si inclusiv pentru cei din vama a fost dificila interpretarea…