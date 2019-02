Mureş: Femeia împuşcată din greşeală în cap de poliţiştii din Brâncoveneşti este în comă, susţine fratele victimei Femeia in varsta de 59 de ani, din localitatea Alunis, judetul Mures, care a fost impuscata in cap, din greseala, de unul dintre politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 6 Brancovenesti, care a efectuat un foc de arma asupra unui autoturism care nu a oprit la semnal, este in coma, sustine fratele victimei. "E in coma, si au scos glontul din cap. (...) Cred ca trei impuscaturi au fost dar numai un glont a intrat, nu se stie exact, dar un glont a intrat si exact aici, la ureche si pana la maduva spinarii. (...) Era in coma, de aici de la Alunis era deja in coma, cand au dus-o", a spus fratele femeii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

