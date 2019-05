Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia care cuprinde lucrarile clasate pe primele 30 de locuri la prima editie a Concursului International de Caricatura ''Rabarbura'', singurul concurs de acest gen din lume care vizeaza aceasta planta, a fost prezentata in premiera mondiala, sambata, la cea de-a VII-a editie…

- 300 de bicicliști au participat, duminica, la evenimentul "Tocuri pe biciclete", ajuns la a doua ediție. Concursul organizat de Asociația "Prahova in Acțiune" cinstește eleganta și culoarea, dar se dorește și o acțiune inedita de protest impotriva poluarii din Ploiești. 20 dintre cei 300 de participanți…

- Peste 270 de lucrari realizate de 129 de artisti din 34 de tari au fost inscrise la prima editie a Concursului International de Caricatura "RABARBURA", singurul concurs de acest gen din lume care vizeaza aceasta planta. Concursul a fost initiat de Asociatia TransilvaniaCLOUD, condusa de Mircea Munteanu,…

- Au inceput pregatirile pentru Buzau Fest, sarbatoarea județului Buzau, ajunsa la cea de-a treia ediție. Și in acest an, conducerea Consiliului Judetean a pregatit o serie de evenimente menite sa promoveze imaginea judetului nostru și sa ofere un week-end plin de surprize și de voie buna. Ediția din…

- Cetatea Medievala Sighisoara gazduieste, incepand de joi pana sambata, conferinta "Patrimoniul european: experiente comune si particularitati regionale", organizata de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Institutul National al Patrimoniului si Municipiul Sighisoara, in cadrul programului…

- Organizatorii Expozitiei Internationale GastroPan asteapta peste 20.000 de vizitatori la editia din acest an, care se va desfasura la Arad in perioada 28-30 martie si va promova solutiile, tehnologiile si tendintele din panificatie, cofetarie si HoReCA. Organizatorii GastroPan 2019 au…

- Zeci de veterani ai schiului s-au intrecut pe partiile din Straja. Stațiunea montana din Valea Jiului a gazduit o noua ediție a Cupei Veteranilor. Veteranii sosiți din toate colțurile țarii au pus stapanire pe partiile din Straja, in cadrul celei de-a 48-a ediții a Cupei Veteranilor. Pe o…

- Specialisti in insolvente, reprezentanti ai patronatelor si asociatiilor de profil participa, joi, la cea de-a VI-a editie a conferintei Codul Insolventei, organizata la Bucuresti, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Printre temele ce vor fi abordate in cadrul evenimentului…