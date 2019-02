Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de percheziții au avut loc, miercuri, 6 februarie 2019, in București și in 14 județe din țara, inclusiv Valcea, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala! Miercuri dimineața, 6 februarie 2019, politistii din Mures au efectuat 68 de percheziții, in Bucuresti…

