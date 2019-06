Mureş: Două persoane, reţinute în dosarul privind contrabanda cu ţigarete Doua persoane, un barbat si o femeie, au fost retinute joi in dosarul privind contrabanda cu tigarete, iar la perchezitiile efectuate de politisti au fost descoperite peste 11.000 de tigari, dar si 1.000 de litri de alcool si o instalatie artizanala de producere a acestuia.



"In urma perchezitiilor au fost gasite si ridicate, in vederea confiscarii, 11.180 de tigarete care nu poarta timbre de marcaj, peste 1 kg de tutun si 1.072 litri de alcool, detinuti in afara antrepozitului fiscal. A fost descoperita si indisponibilizata si o instalatie artizanala, folosita de persoanele in cauza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au fost retinute joi in dosarul privind contrabanda cu tigarete, iar la perchezitiile efectuate de politisti au fost descoperite peste 11.000 de tigari, dar si 1.000 de litri de alcool si o instalatie artizanala de producere a acestuia potrivit Agerpres. …

- O mașina burdușita cu alcool a fost trasa pe dreapta de polițiștii de frontiera de la Vișeul de Sus, Maramureș. Șoferul nu avea documente de proveniența pentru cei 120 de litri de alcool pur, așa ca polițiștii au deschis un dosar penal pentru contrabanda. Autoturismul era condus de un cetațean roman…

- Doua persoane de 66 și 67 ani au fost retinute pentru contrabanda cu tigari. Marti, 12 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice in colaborare cu Postul de Poliție Prunișor au oprit in trafic un autoturism condus de un barbat de 57 ani, din Craiova, judetul Dolj. Alaturi…

- Opt persoane au fost retinute miercuri seara, pentru 24 de ore, in dosarul de contrabanda cu tigari in care DIICOT a efectuat miercuri 26 de perchezitii. Intr-un comunicat de presa al Directiei de Investigare a infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se arata ca "la data de ...

- Polițiștii din Ilfov au confiscat ieri peste 1.400.000 de țigarete de contrabanda in București și Prahova, ascunse in doua autoutilitare."La data de 24 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Ilfov au organizat o acțiune de prindere in flagrant delict…

- CONTRABANDA…78.000 de tigarete de contrabanda provenite din Republica Moldova au fost confiscate de politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui. Doi barbati au incercat sa le introduca ilegal in tara, ascunse in interiorul a opt usi din pal, in scopul comercializarii…

- „La data de 7 aprilie, politistii Sectiei Regionale Transporturi Iasi au actionat in trenul Ungheni - Iasi, pentru asigurarea unui climat de siguranta publica si prevenirea faptelor de comert ilicit si de contrabanda. In total au fost ridicate 5.080 tigarete si 12 litri de alcool", au precizat reprezentantii…

- Sase persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool au fost retinute in urma perchezitiilor efectuate joi de politisti de la combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea DIICOT, in judetele Olt si Arges, informeaza Agerpres.Citește și: Meteorologii au emis cod galben de vant…