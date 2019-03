Diamantele de Maramures, prezente in cateva mostre la Expozitia Mineralia de la Targu Mures, sunt pe cale de disparitie, desi in trecut aduceau avantaje din partea Imperiului Habsburgic la pescuitul lostritei de pe Tisa si la pasunat, celor care il recoltau in cantitati mari si il livrau la Viena, a sustinut, vineri, inginerul geolog Emil Spiac. "Diamantele de Maramures erau adunate dupa ploaie de catre locuitori si trimise la Viena, iar imparatul le dadea oamenilor surplus la pasunat si la padure, in functie de cantitatea trimisa. In plus se obtinea si dreptul al pescuit pe Tisa, la lostrita,…