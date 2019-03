Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 15 ani, care a sarit, marti, in raul Mures, in zona orasului Ludus, a fost salvat cu ajutorul elicopterului SMURD si a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures in stare de hipotermie., informeaza Agerpres.roReprezentantul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a intervenit timp de 5 ore, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un restaurant din Complexul de Agrement si Sport "Muresul" din Targu Mures si care prezenta pericol de explozie din cauza…

- Baietelul, a carui stare este grava, va fi transportat cu un elicopter SMURD la o clinica din Targu Mures. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Kovacs Robert, a...

- Un echipaj SMURD si altul de la Salvamont s-au deplasat spre un drum forestier aflat langa localitatea Sugag, pentru a acorda primul ajutor unui muncitor de 50 de ani, pentru care a fost chemat si elicopterul medical de la Targu Mures, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- O adolescenta de 13 ani a ajuns in stare grava joi, 14 februarie, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Urgenta din Braila, dupa ce a cazut de la etajul 9. Politistii au declansat o ancheta in acest caz.

- Potrivit maiorului ISU „Crișana” Bihor, Camelia Roșca, joi, in jurul orei 11:45, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Crișana” al județului Bihor a fost anunțat cu privire la producerea unui incendiu la o gospodarie din localitatea Capalna. Pompierii au intervenit la fața locului cu doua…

- In data de 1 februarie se implinesc sapte ani de la operationalizarea Serviciul Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare (S.M.U.R.D.) Covasna. Activitatea echipajelor S.M.U.R.D. se desfasoara prin colaborarea dintre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna…