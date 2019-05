Mureș: Accident grav între un TIR și două autoturisme. Doi morți din corpul diplomatic UPDATE: Conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, cele doua victime decedate sunt de cetațenie albaneza și fac parte dintr-un corp diplomatic. Circulația este in continuare blocata, iar traficul este deviat pe ruta alternativa Reghin - Ideciu- Brincovenești. - Știrea inițiala - Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp de Drumul Național 15, la ieșirea din localitatea Suseni spre Brancovenești. In urma impactului dintre un TIR și doua autoturisme, doua persoane au decedat, iar alte patru persoane au fost ranite. Mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

