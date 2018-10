MURĂTURI DE TOAMNĂ: Cum să pui varza la murat ca să fie perfectă pentru sarmale Cum se alege varza pentru murat Un lucru trebuie sa va fie foarte clar in minte: nu toata varza este buna de murat. In plus, daca sunteti un fan al sarmalelor, trebuie sa tineti cont ca nu toata varza se potriveste acestei destinatii, asa ca trebuie sa aveti mare grija ce alegeti. „Un aspect foarte important, pe care multa lume il neglijeaza, este alegerea verzei pentru murat. Aceasta trebuie sa fie varza de toamna, cu frunza mai fina, mai subtire decat cea de vara. Capatanile trebuie sa fie indesate, pline, iar frunzele sa fie ferme si neatacate de boli sau de insecte", rezuma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

