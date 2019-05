Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DIICOT Felix Banila a spus marți, la sediul CSM, ca nu are informații privind dosarul deschis in rem dupa o plangere depusa de fostul ministru al Apelor si Padurilor, Doina Pana.„Daca aș fi știut ca ma interpelați, m-aș fi pregatit in mod special pentru chestiunea aceasta, insa va rog…

- "Ministrul a spus ca il va informa pe premierul Viorica Dancila cu privire la problemele existente in aceasta zona si ii va propune alocarea unor fonduri in regim de urgenta pentru regularizarea acestui curs de apa, astfel incat locuitorii zonei sa nu mai fie expusi riscului la inundatie", se arata…

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva a fost aprobat de Guvernul Romaniei in ședința de miercuri, 24 aprilie. In bugetul aprobat, Romsilva are prevazute venituri de 2,44 miliarde de lei și cheltuieli de 2,35 miliarde de lei, fiind alocate sume mai mari,…

- Individul a fost condamnat de prima instanta la 4 ani si 8 luni de inchisoare, fiind judecat in apel. Pentru a-i speria pe cei care au dat declaratii impotriva sa, individul s-a filmat cu pusca in mana si a transmis pe Facebook amenintari cu moartea fata de martori „Atentiune! Toti care ati dat declaratii…

- La inceputul acestei saptamani, la Hipodromul Ploiesti a avut loc o ultima sedinta, premergatoare inceperii sezonului 2019 de curse, intalnire la care au participat proprietarii cailor de trap (Asociatia Calului de Trap, Federatia Romana de Trap, Regia Nationala a Padurilor ). Astfel, prima reuniune…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Padurilor, Holzindustrie Schweighofer a anunțat ca in primavara anului 2019 vor fi impadurite 50 de hectare de terenuri forestiere degradate in cadrul proiectului Padurea de Maine. Un total de 204.000 de puieți de molid, fag, paltin, frasin, brad și stejar vor fi utilizați…

- In ultimii 5 ani, Directia Silvica Arges, condusa de ing. Armand Chiriloiu, a investit 1 milion de euro pentru regenerarea padurilor. Directia Silvica Arges a inceput o noua luna de plantari. In 2019, silvicultorii argeseni isi propun sa regenereze 317 hectare de padure: 253 in mod natural si 54 prin…

- Primaria Capitalei cere iar transferul unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Apelor și Padurilor, aflate in componența sau in apropierea salbei de lacuri formata de raul Colentina sau a cursului intravilan al raului Dambovița, precizand ca acesta au devenit adevarate depozite de gunoaie.In…