Muntii Apuseni, inclusi de CNN in lista celor mai frumoase 20 de locuri din Europa

Muntii Apuseni, inclusi de CNN in lista celor mai frumoase 20…

Jurnalistii de la CNN au facut o lista cu cele mai frumoase 20 de locuri din Europa, unde au inclus si Muntii Apuseni.



"Muntii Apuseni sunt cel mai bine pastrat secret din Europa de Est", potrivit publicatiei.



"Acesti munti sunt izolati, cu paduri stravechi si pesteri de calcar care duc spre rauri subterane la fiecare pas.



Timpul sta in loc aici, cu prea putine lucruri de facut in afara de a respira aerul incarcat de miros de pin si a admira salbaticia din jur. Lupii se plimba liberi printre copaci, in timp ce acvile planeaza deasupra", mai scriu jurnalistii de la…