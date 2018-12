Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR a fost batut in Franta, pe autostrada, cu parul, de protestatarii in veste galbene. Agresorul lui a fost arestat si ... The post Un sofer roman de TIR a fost batut in Franta, pe autostrada, cu parul, de protestatarii in veste galbene appeared first on Renasterea banateana .

- Deputatii francezi de stanga si extrema-stanga, nemultumiti de raspunsurile la criza „vestelor galbene“', vor depune luni o motiune de cenzura impotriva guvernului, a afirmat joi liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, relateaza FranceSoir.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului Edouard Philippe sa organizeze o reuniune cu liderii principalelor partide si cu reprezentantii protestatarilor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Demonstranții din Belgia, imbracați in jachete galbene – care au devenit un simbol al protestelor din Franța –, s-au adunat aproape de districtul unde se afla guvernul și parlamentul belgian.

- Timp de aproape trei ore, protestatarii au perturbat traficul si au scandat lozinci antiguvernamentale intr-o manifestatie neautorizata, ce nu are un leadership clar si a fost mediatizata pe retelele de socializare. Sute de protestatari, purtand ''vestele galbene'' obligatorii pentru automobilisti,…

- Politia a folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene in centrul orasului Bruxelles pentru a dispersa protestatarii inspirati de miscarea „vestelor galbene” din Franta care au aruncat cu pietre in biroul prim-ministrului, scrie Reuters.

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- Salariati, functionari si pensionari au declansat marti o serie de manifestatii in Franta, pentru a-i cere presedintelui Emmanuel Macron o politica "mai putin liberala", insa fara a reusi sa mobilizeze mari multimi, informeaza AFP. La Rennes (vest), manifestatia a reunit cateva mii de lucratori feroviari,…