Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSRM, Ion Ceban, a venit cu o reacție la decizia anunțata de Silvia Radu, acum cateva clipe, privind demisia lui Mihai Moldovanu. Potrivit lui, conform legii, trebuia preavizat, cu doua luni inainte.

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu indeamna cetațenii sa iasa la curațenia de primavara. Intr-o postare pe o rețea de socializare, edilul face apel catre toti locuitorii Chisinaului pentru a face ordine in curtile blocurilor, astfel incat sa avem un oras frumos,

- Primarul general interimar, Silvia Radu, indeamna cetatenii sa iasa sambata la curatenie. Intr-o postare pe o rețea de socializare, edilul face apel catre toti locuitorii Chisinaului pentru a face ordine in curtile blocurilor, astfel incat sa avem un oras frumos si curat.

- Primarl interimar al Chisinaului, Silvia Radu, recunoaste ca situatia drumurilor din Capitala este una dezastruoasa, insa le solicita chisinauienilor sa aiba rabdare, caci in curand va incepe reparatia strazilor.

- [caption id="attachment_20925" align="alignleft" width="450"] Imagine simbol: lideruldeopinie.ro[/caption] Știați ca Ungheniul se numara printre cele șase raioane din Republica Moldova cu cel mai mare numar de populație, peste 100 de mii de locuitori? Potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației,…

- Candidatul PL pentru functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, i-a sugerat liderului PDM, Vlad Plahotniuc, ca responsabilitatea pentru castigul lui Igor Dodon la prezidentiale este pe umerii democratilor. Afirmatia liberalului vine in contextul acuzatiilor lansate de catre Plahotniuc la adresa…

- Vicepreședintele Partidului Liberal și candidatul PL la funcția de primar al Chișinaului, Valeriu Munteanu, ii da replica lui Vlad Plahotniuc, dupa ce astazi, președintele PD a declarat ca in cazu in care candidatul socialiștilor vor caștiga alegerile locale, vinovate se vor face partidele pro-europene,…

- Deranjat de faptul ca șefa de la Primarie, Silvia Radu, a dispus ca tomberoanele de gunoi sa fie reamplasate in incinta blocurilor locative, Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal la funcția de primar de Chișinau a venit cu precizari.

- Starea dezastruoasa in care se afla drumurilor din capitala, denota atitudinea de corupție extrema a factorilor de decizie, aceasta afirmație a fost facuta de primarul general interimar al Chișinaului, Silvia Radu in cadrul ședinței serviciilor primariei, noteaza Noi.md. Mai mult decit atit, edilul…

- Candidatul PL la functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, sustine ca lansarea in cursa electorala a lui Ion Ceban din partea socialistilor nu este o surpriza. Potrivit lui, acum liderul PDM, Vlad Plahotniuc, ar avea doi candidati pentru functia de primar al Capitalei, Ion Ceban si Silvia Radu,…

- Primarul general interimar Silvia Radu a convocat în ședința comandamentul de iarna de la primarie. ”Evenimentele meteo extreme vor continua. Ramânem la posturi, în teren, acționam cu mijloacele pe care le avem”, a anunțat primarul. Potrivit ei, serviciile municipale…

- Afacerile online castiga tot mai multi clienti prin simplitatea si rapiditatea desfasurarii intregului proces de vanzare-cumparare, devenind o alternativa la varianta afacerilor offline/comertului clasic. Magazinele online, spre deosebire de cele clasice, au avantajul ca pot identifica rapid si pot…

- Partidul Liberal si-a anuntat candidatul pentru functia de primar al municipiului Chisinau. Este vorba de vicepresedintele formatiunii Valeriu Munteanu, ales de majoritatea membrilor biroului politic al PL. Anuntul a fost facut pe o retea de socializare.

- Biroul Politic al Partidului Liberal l-a desemnat marti, 13 martie, pe Valeriu Munteanu la functia de primar de Chisinau. Astfel, el devine al doilea candidat lansat in cursa pentru Primaria Capitalei, dupa ce saptamana trecuta PPDA l-a inaintat liderul formatiunii, Andrei Nastase.

- Candidatul PPDA la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, afirma ca principalul sau adversar in alegerile anticipate din Capitala va fi „candidatul comun al lui Plahotniuc si Dodon, Silvia Radu”.

- Primarul general interimar al Chișinaului, Silvia Radu, reacționeaza la declarațiile lui Vladimir Plahotniuc și la inaintarea candidaturii lui Andrei Nastase la funcția de edil al capitalei. Radu spune ca ea nu vrea sa faca politica, dar sa faca din Chișinau o capitala unde vrei sa traiești.

- Situatia neprevazuta in care se afla acum Dinamo, care va juca doar in play-out dupa incheierea sezonului regulat, a provocat schimbari multe la echipa din Soseaua Stefan cel Mare. Cea mai importanta, desigur, a fost cea in care antrenorul Florin Bratu l-a inlocuit pe Vasile Miriuta. Iar intre jucatorii…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA, de centru-dreapta) l-a propus pe Andrei Nastase, liderul formatiunii, drept candidat la functia de primar general al Chisinaului, informeaza mass-media de peste Prut

- Primarul Capitalei Gabriela Firea se afla luni si marti intr-o vizita oficiala in Chisinau, unde se va intalni cu primarul interimar al capitalei Republicii Moldova, Silvia Radu, cu prim-ministrul Pavel Filip si cu arhiepiscopul Chisinaului, Petru Paduraru. Potrivit municipalitatii, Gabriela Firea…

- Partidul Politic Platforma și Adevar a anunțat ca Andrei Nastase este candidatul la alegerile locale pentru capitala. Anunțul a fost facut acum câteva minute în cadrul unei conferințe de presa. Liderul PPDA a declarat saptamâna trecuta, în cadrul…

- Consiliul Politic National al Platformei Demnitate si Adevar a decis înca de sâmbata care va fi candidatura partidului pentru primaria municipiului Chișinau, cu toate acestea numele persoanei urmeaza a fi anunțat azi, 5 martie, la ora 12.00. „Platforma DA este mai…

- Sedinta matinala la Primarie! Silvia Radu a chemat la raport pretorii de sector si operatorii de salubrizare din cadrul administratiei publice locale a municipiului Chisinau, noteaza Noi.md. Potrivit directorului Intreprinderii Municipale Regia „Exdrupo", Adrian Boldurescu, actiunile de deszapezire…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca asteapta o serie de documente pentru o decizie in cazul procurorului-sef al DNA, subliniind ca "suntem tot mai departe de revocare". "O decizie astazi, nu. Trebuie sa astept diferitele documente, cum ar fi motivarea de la CSM, dar, in conditiile date,…

- Un grup de activiști a depus o contestație la cancelaria Primariei municipiului Chișinau privind modalitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de șefi de direcții, scrie IPN. Potrivit Alei Revenco, președintele organizației obștești „Parinți Solidari”,…

- Primarul interimar al Chișinaului iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Silvia Radu implinește astazi 46 de ani. De ziua sa, aceasta a venit la munca și a convocat sedința comisiei pentru situatii excepționale, in urma condițiilor meteo din municipiu.

- Primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, va fi invitata din aceasta seara a emisiunii Fabrika. Edilul va povesti cum a gasit Primaria cand a venit la carma orasului, cu ce se confrunta, ce a reușit sa schimbe deja, dar si ce planuri grandioase are.

- Vicepresedintele PL Valeriu Munteanu considera ca Partidul Democrat o va determina pe Silvia Radu sa candideze independent la anticipatele din Chisinau, „mimand sustinerea acesteia”: Potrivit liberalului, in realitate, democratii vor sprijini candidatura unui socialist, eventual cea a lui Ion Ceban.

- "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate cheltuielilor de capital la un nivel initial de 118,94 milioane lei, dar prin rectificare bugetara a fost retrasa suma de 83,967 milioane de lei, creditele bugetare definitive destinate investitiilor, in suma de 34,979…

- Silvia Radu susține ca inca nu a luat o decizie daca va candida sau nu la funcția de primar la urmatoarele alegeri locale. Mai mult decit atit, aceasta a menționat ca daca urmatorul primar ar ști cite probleme sint in primarie, atunci cu siguranța cu greu ar accepta sa vina in aceasta funcție, noteaza…

- Relația dintre primarul interimar al capitalei, Silvia Radu și fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, se aprinde. Dupa ce Radu l-a numit „șomer de lux" in cadrul unei emisiuni TV, acesta vine cu o reacție.

- Un fost ministru intentioneaza sa candideze pentru funcția de primar al Chișinaului, noteaza Noi.md. Este vorba despre fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, potrivit 10tv.md. {{272232}}Amintim ca astazi, in cadrul unei conferinte de presa, Dorin Chirtoaca a anuntat ca demisioneaza. Acesta și-a…

- Primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, a salutat gestul lui Dorin Chirtoaca de a-si da demisia de la sefia Primariei Capitalei. Potrivit ei, orasul are nevoie de o conducere care sa-i asigure stabilitatea.

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri - intr-o conferinta de presa - ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Chirtoaca a subliniat ca renunta la mandat…

- Primaria Bucuresti doneaza doua autobuze Chisinaului, iar medicii nostri vor participa la stagii de pregatire in spitalele din capitala Romaniei. Sunt doar cateva dintre proiectele semnate in timpul vizitei la Bucuresti a primarului general interimar al Capitalei, Silvia Radu.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, miercuri, cu primarul Chisinaului, Silvia Radu, intrevedere in cadrul careia edilul de la Bucuresti a anuntat mai multe proiecte de sprijin pentru Capitala Republicii Moldova, printre care donarea de autobuze sau refacerea unui liceu din Chisinau.

- Gabriela Firea si primarul interimar al Chisinaului, Silvia Radu, au semnat miercuri un program de colaborare care vizeaza trei domenii - Cultura, Educatia si Sanatatea."Este un proiect extrem de important pentru noi, ambitios, dar si de suflet, in Anul Centenar. Avand in vedere ca in anii…

- Pietele financiare sunt afectate de fenomene care au explicatii in evenimente punctuale, precum schimbarea la varful FED, datele economice din SUA si o corectie a pretului actiunilor, dar nu pot fi interpretate ca un semn de criza, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala…

- Lux pe banii noștri. Ce face subalterna nepoatei lui Ghimpu cu mașina de lucru / 529 de kilometri într-o singura luna. Atât a parcurs cu mașina de serviciu subalterna nepoatei lui Mihai Ghimpu, angajata în cadrul Primariei Chișinau. Constatarea a fost facuta de primarul interimar…

- In sfarșit, a nins. A venit iarna și la noi. Și, odata cu ea, s-a marit numarul problemelor. Sau, mai bine zis, au ieșit la suprafața, s-au accentuat. Ca de obicei, din an in an, nu avem suficienta tehnica de deszapezire, nu avem suficienți lucratori, nu avem... nu știu ce nu avem, vorba președintelui…

- Duelul declarațiilor dintre primarul interimar Silvia Radu și liberalul Valeriu Munteanu continua. Subiect de disputa intre cei doi ramane a fi bradul.Potrivit lui Valeriu Munteanu, acțiunea de astazi a Silviei Radu de a planta brazi in „Dandrarium" este una care incalca legea, iar primarița ar fi pasibila…

- Activistul civic Victor Chironda, cunoscut prin implicarea sa activa in problemele Chisinaului, a avut ieri, 23 ianuarie, o intrevedere cu primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, dar si cu arhitectul-sef, Sergiu Borozan, noteaza NOI.md. In cadrul discutiilor, activistul civic si-a prezentat…

- Primarul general interimar al Chișinaului, Silvia Radu, a participat astazi la evenimentul organizat cu prilejul marcarii a 10 ani de la semnarea Acordului de infrațire intre municipiile Iași și Chișinau. Cu aceasta ocazie, la Iași a fost lansata și o Carte poștala aniversala.

- Sociolog, criminolog si scriitor, Luca Vincenti a vorbit despre migranți și interesul pe care presa din Italia il are cu privire la cazurile in care sunt implicați romani. Partea cea mai importanta "Unii migranți nu au nimic, nu au casa, nu au niciun document – aceasta este partea cea…

- Strazile din capitala sunt practicabile pentru transport, iar autoritațile curața și trotuarele, și curțile blocurilor. Informația a fost anunțata de primarul general interimar din Chișinau, Silvia Radu. Potrivit ei, autoritațile au sporit efectivul muncitorilor și numarul de autospeciale pentru…

- Dorin Chirtoaca a declarat, vineri, ca situatia sa se aseamana cu cea a liderului opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, in contextul in care o instanta din Republica Moldova a decis ca primarul suspendat al Chisinaului sa ramana pentru inca 30 de zile sub control judiciar, relateaza Deschide.md.

- Societatea Europe Metal Trade SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul de activitate principal este "comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metaliceldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 4 ianuarie 2018, societatea…

- Situația financiara precara i-a facut pe cei de la FC Academica Clinceni sa traverseze cu greu acest sezon. Pe teren lucrurile au stat insa bine pentru echipa antrenata pana in urma cu cateva zile de Eric Lincar in condițiile in care ilfovenii au terminat acest an pe locul șase in clasamentul la zi.…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a lipsit aseara de la concertul de revelion dat in centru Chișinaului, in locul acesteia, viceprimarul Nistor Grozavu a urcat aseara pe scena din Piața Marii Adunarii Naționale și a felicitat chișinauienii cu ocazia noului an.

- Situația actuala din Guvern este un fara precedent in Europa, iar Igor Dodon așteapta cuminte sa fie suspendat din funcție. La aceste concluzii a ajuns fostul vice-ministru al Mediului, Valeriu Munteanu.