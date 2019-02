Deseurile se afla in cladirea Copenhill, o fabrica de procesare a gunoiului aflata la zece minute distanta de centrul capitalei Danemarcei, noteaza Reuters. Corpul principal al acesteia are un aspect futurist, cu un acoperis in panta de 85 de metri inaltime, acoperit cu un material numit neveplast. Acesta seamana cu o partie de schi, cu exceptia faptului ca este verde.

''Cred ca initial toata lumea este surprinsa cand se uita la ea si nu vede zapada'', a remarcat Christian Ingels, director in cadrul Copenhill.

''Este material verde pentru partie sintetica. Dupa una sau doua ture,…