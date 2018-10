Muniție descoperită într-o gospodărie din Jac Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” Salaj a fost solicitata sa intervina luni, 1 octombrie, in jurul pranzului, in curtea unei gospodarii din localitatea Jac (comuna Creaca), pentru a asana o serie de elemente de munitie neexplodate. Acestea au fost descoperite de catre proprietari in propria curte, in urma unor lucrari de amenajare. Ajunsi la fata locului, pirotehnistii salajeni au identificat munitiile ca fiind 22 cartuse de calibru 7,92 mm. Elementele au fost ridicate si transportate in conditii de siguranta. Pompierii reamintesc salajenilor… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

