Stiri pe aceeasi tema

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la reteaua de distributie, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, joi, 03 octombrie, incepand cu ora 09.00 in localitatea Sascut si pe strazile Alecu Russo, Cornisa si Milcov, din municipiul Bacau. Reluarea serviciului…

- Cu ajutorul iluminatului inteligent, utilizatorii pot reduce factura la energie, astfel ca becurile economice sau cu LED pot aduce economii anuale de pana la 60 de lei, pentru fiecare bec, arata furnizorul si distribuitorul de energie E.ON, care subliniaza ca mai multe surse de lumina directionate…

- FOTO – Arhiva O strada situata in municipiul Dej au ramas luni dimineața fara apa potabila, din cauza unei avarii. Ca urmare a unei avarii inregistrate la dispeceratul Companiei de Apa Someș SA la data de 2 septembrie 2019, care necesita intervenție imediata in vederea remedierii și pentru care nu se…

- FOTO – Arhiva Mai multe strazi situate in municipiul Dej au ramas joi dimineața fara apa potabila, din cauza unei avarii. Ca urmare a unei avarii inregistrate la dispeceratul Companiei de Apa Someș SA in data de 29 august 2019, care necesita intervenție imediata in vederea remedierii și pentru care…

- FOTO – Arhiva Mai multe blocuri situate in cartierul Dealul Florilor din municipiul Dej au ramas miercuri dimineața fara apa potabila, din cauza unei avarii. Ca urmare a unei avarii inregistrate la dispeceratul Companiei de Apa Someș SA in data de 28 august 2019, care necesita intervenție imediata in…

- Localitațile Rancaciov, Decindeni și Dragomirești au ramas astazi fara apa potabila dupa ce persoane necunoscute au lasat deschisa o vana de golire la un camin din zona Dragomirești. In urma reclamațiilor primite la Dispeceratul CATD, echipe ale Companiei de Apa s-au deplasat pe teren și au constatat…

- Delgaz Grid a finalizat o parte a unei lucrari de investitii din localitatea Petresti, jud. Alba, ce a constat in inlocuirea conductelor si bransamentelor gaze naturale pe o lungime de circa 1,3 kilometri. Pentru cuplarea noilor conducte si bransamente la reteaua de distributie, compania Delgaz Grid…

- Compania Apa Brașov anunta ca va intrerupe alimentarea cu apa potabila in cateva zone din municipiu, in cursul zilei de miercuri, 17 iulie, pentru efectuarea de lucrari. Compania va intrerupe furnizarea apei, in intervalul orar 9:00-16:00, pentru lucrari de modernizare a rețelei, respectiv de inlocuire…