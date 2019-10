Municipiul Caracal va avea sistem de supraveghere video pana la finalul anului

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Caracal va avea sistem de supraveghere video pana la finalul acestui an, in prezent fiind in derulare procedura de achizitie pentru proiectare si executie, camerele video fiind deja cumparate, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al

- Un sistem de 64 de camere video performante, coordonate de la Centrul de Afaceri, contribuie la siguranța cetațenilor și prevenirea unor fapte ilegale in toate parcurile din municipiul Bacau. Primarul Cosmin Necula a prezentat azi dispeceratul din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un sistem de 64 de camere video performante, coordonate de la Centrul de Afaceri, contribuie la siguranța cetațenilor și prevenirea unor fapte ilegale in toate parcurile din municipiul Bacau. Primarul Cosmin Necula a prezentat azi dispeceratul din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, a anunțat ca ”au fost demarate activitațile din cadrul proiectului «Sistem de supraveghere video pentru siguranța cetațenilor municipiului». Prin intermediul acestei investiții se vor monta 32 camere de supraveghere video in diferite locații din oraș, crescand…

- Unitatea Administrativ Teritoriala Oraș Țandarei, in calitate de beneficiar al finanțarii, a semnat in data de 08.07.2019 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița contractul de finanțare nr. 4/PJDL2019/08.07.2019 pentru implementarea proiectului «Sistem de supraveghere video in orașul Țandarei,…

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu, a inceput investigatiile si va intocmi un Raport Special referitor la problemele de sistem care au inlesnit uciderea a doua tinere la Caracal.

- Mercedes-Benz a anunțat marți ca a devenit primul constructor din lume care a primit aprobarea autoritaților pentru utilizarea unui sistem care permite parcarea autonoma a unei mașini fara ca la volan sa se afle un supraveghetor uman. Noul sistem permite unui șofer sa ajunga intr-o parcare, sa coboare…

- Prmierul Viorica Dancila a cerut ministrului Sanatații Sorina Pintea demisia președintelui CNAS Razvan Teohari Vulcanescu și purtatorului de cuvant al instituției Daniel Osmanovici in urma declarațiilor facute de cel din urma in care a spus ca "oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem", conform…