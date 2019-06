Municipiul Bucuresti, Timis si Cluj, judetele cu cele mai multe autoturisme. Cate accidente au avut loc in 2018?

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central, prezenta la vot in judetul Arad la ora 13.00 era de 17,13% la alegerile europarlamentare. S-au prezentat la urne 66.665 alegatori, din care 7.202 au votat pe liste suplimentare si 91 cu urna mobila. 39.962 dintre aradenii care au votat sunt din mediul urban si 26.703…

- Din numarul total de antreprenori, 863.214 erau barbati si 517.777 erau femei. In ianuarie, numarul total de actionari ai firmelor active a fost de 1.370.579, cu 9812 actionari mai putini decat in februarie, iar in luna decembrie a anului trecut erau 1.359.362, cu 21.029 actionari mai putini decat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) organizeaza miercuri "Ziua portilor deschise" iar in intervalul orar 11:00 - 19:00 cei interesati vor putea vizita Palatul Vechi din Bucuresti, muzeul BNR si o colectie de lingouri si monede de aur din Tezaurul BNR, a anuntat banca centrala. "Cu ocazia împlinirii…

- In județul Brașov sunt inmatriculate mai puține autovehicule inmatriculate fața de București, Timiș, Cluj, Constanța, Prahova și Argeș. Dupa Brașov urmeaza Bihor, Dolj și Suceava. In total, in Romania sunt circa 8,2 milioane de autovehicule inmatriculate. Dintre acestea, 3,07% sunt din județul Brașov: 252.111 autovehicule…

- Laptaria cu Caimac este producatorul de lactate de specialitate, 100% romanesti, naturale si minim procesate. Lansat in iunie 2018, Laptaria cu Caimac a adus pe rafturile magazinelor produse create cu pasiune si responsabilitate, din lapte de la vaci hranite din culturi proprii si ingrijite cu dedicare.…

- Listele finale cu copiii inscrisi in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 vor fi afisate, joi, iar pana in 19 aprilie vor fi solutionate cazurile particulare ale copiilor care au ramas neinscrisi. In prima etapa de inscriere au fost depuse 150.084 de cereri. Potrivit calendarului…

- Microintreprinderile realizeaza doar 10% din volumul national de afaceri, insa asigura aproape un sfert (23%) din totalul locurilor de munca din Romania, arata datele unui studiu de specialitate, dat publicitatii miercuri. Potrivit cercetării realizată de Instant Factoring, microîntreprinderile…

- Producatorii agricoli se pot inscrie in programul de susținere a producției de usturoi pana la 15 mai Pana la data de 1 aprilie 2019 au fost inscriși in programul de susținere a producției de usturoi un numar de 136 producatori agricoli de la nivelul intregii țari, din 299 de fermieri doritori sa beneficieze…