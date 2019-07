Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul oficial al Ministerului Apararii din Romania (MApN) a fost atacat de hackeri si nu functioneaza potrivit observator.tv. Potrivit specialistilor, atacul hackerilor ar fi afectat serverele MApN care au picat in aceasta dimineata.In prezent, specialistii de la Centrul National…

- E oficial, #Cel_mai_puternic_pompier și #Cel_mai_bun_aruncator din țara sunt ai noștri! De la ISU Satu Mare, adica. Performanțe deosebite obținute azi, in doua competiții naționale, de catre pompierii satmareni: ????Plt. adj. Ghița Cardoș – Cel mai puternic pompier, categoria +40 ani ????Plt. adj. șef…

- Jucatorii naționalei de tineret a Romaniei s-au plimbat astazi prin centrul orașului Forli, unde sunt și cazați inaintea intalnirii de vineri cu reprezentativa Angliei, de la ora 19:30. Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT pe GSP.…

- Veste buna pentru pensionarii din Romania: incepand cu luna septembrie se vor da mai multi bani la pensii. Anuntul a fost facut de Ministrul Muncii, Marius Budai, care a tinut astfel sa sublinieze ca Guvernul are in continuare bani pentru plata pensiilor. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- KIA Seltos 2019 este un crossover care urmeaza sa fie comercializat si pe piata auto din Romania si care trebuie sa reprezinte un VW TROC killer in Romania. Despre motorizarile masinii nu se cunosc detalii, insa acum putem arata un prim video cu aceasta chiar inainte de lansarea…

- Romania a candidat, in data de 7 iunie 2019, pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020 – 2021. In primul tur, Romania a obtinut un numar de 78 de voturi.In ultimul tur al alegerilor din cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Estonia a obtinut…

- USR-PLUS nu va face parte dintr-un eventual Guvern non-PSD rezultat în urma adoptarii unei moțiuni de cenzura, dar îl va susține în Parlament, a declarat la RFI Romania președintele USR, Dan Barna.

- A ars Catedrala Notre-Dame. Nu, n-au fost nici teroriștii, nici musulmanii, nici Vestele Galbene, nici vreo mana criminala cu vreun chibrit la fel de criminal. Da, este o tragedie sa vezi in flacari un adevarat simbol, sa simți cum drama franceza cuprinde toata lumea. Mobilizarea francezilor este exemplara.…