- Presedintele Asociatiei de locatari de la blocul R15, Aleea Crinilor, nr. 9 din municipiul Ramnicu Valcea, a semnalat ieri ca la scara B, bl. R15, ap. 4, se afla decedat de 2 zile un cetatean de 90 de ani, iar ...

- Bradul de Craciun din Ramnicu Valcea a fost deja montat in Scuarul Mircea cel Batran. Acesta a fost adus de pe muntele Cozia, masoara aproximativ 23 de metri si va veghea Targul „Decembrie Magic”, a carui deschidere oficiala este programata ...

- Vor disparea perdelele de beculete, dar vom avea o fantana luminoasa in Piata Sfatului! Desi traditia aprinderii iluminatului festiv pentru Brasov, oras din poveste, era in 6 decembrie, anul acesta, avand in vedere ca sarbatorim 100 de ani de la formarea Romaniei Mari, Municipalitatea a luat…

- Spitalul din Ramnicu Valcea va fi modernizat in cadrul unui proiect de peste 40 de milioane de lei derulat prin Compania Nationala de Investitii (CNI) in cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social, a anuntat, marti, presedintele ...

- Vila Basarab de la Cozia, in stil neoromanesc cu influente art nouveau, aflata pe malul Oltului, este una dintre cele mai impresionate case istorice aflate la vanzare in zona statiunii Calimanesti, cu un pret de pornire de 80.000 de euro, potrivit Artmark Historical Estate, scrie news.ro.Proprietatea…

- Se fac ultimele pregatiri pentru Zilele Recoltei Ca in fiecare an, in primul week-end al lunii octombrie, Primaria municipiului Ramnicu Valcea va organiza evenimentul ”Zilele Recoltei”, ajuns in 2018 la cea de-a 8-a sa editie. Pe 6 si 7 octombrie, ramnicenii sunt invitati in Scuarul Mircea cel Batran…

- In centrul stațiunii Baile Olanești, stațiune care se afla la 18 km distanța fața de municipiul Ramnicu Valcea, reședința județului Valcea, este o casa cu etaj de vanzare. Construcția s-a ridicat pe vechiul amplasament, așa cum reiese și din imaginile atașate anunțului, iar la fiecare etaj se gasesc…

- Duminica, 2 septembrie, incepand cu ora 19.30, in Scuarul Mircea cel Batran va avea loc un concert sustinut de cunoscutul intepret de muzica folk Gheorghe Gheorghiu. In cadrul evenimentului derulat sub genericul ”Daca Dragoste nu e, nimic nu e!”, ramnicenii ...