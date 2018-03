Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea din Targu Jiu va aloca nu mai putin de 150 de mii de lei pentru o biserica din Targu Jiu in vederea continuarii lucrarilor de constructie. Este vorba de Biserica „Sfantul Nifon", unitate de cult pen...

- Municipalitatea din Targu Jiu a demarat procedurile pentru realizarea unui nou sens giratoriu in oras. Acesta va fi amenajat in zona de sud a orasului, la intersectia strazii 9 Mai cu Nicolae Titulescu, langa statia Petrom de...

- Cele doua noi instalatii de semaforizare la buton din Targu Jiu sunt tot nefunctionale, desi au fost montate inca din luna noiembrie 2017. Municipalitatea da vina pe vreme. Noile semafoare la buton au fost montate in zona Bazei Tub...

- Un barbat, de aproximativ 80 de ani, a fost gasit cazut pe o strada din Targu Jiu. Batranul este din localitatea Cornesti si venise la tratament la spital. A gresit secția si a fost trimis pe jos de la Spitalul ...

- Scoala Gimnaziala „Alexandru Stefulescu" din Targu Jiu va fi extinsa. Municipalitatea din Targu Jiu a semnat miercuri, 14 martie, contractul de finantare, suma alocata fiind de aproape 2 milioane de lei. „Am semnat...

- Consilierii locali de la Targu Jiu au stabilit oferta pe care o va depune primaria pentru a putea cumpara Casa de Cultura din oras. Imobilul va fi scos, din nou, la licitatie, la inceputul lunii viitoare. Municipalitatea se grabeste sa pr...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, si viceprimarul Adrian Tudor, vor fi prezenti joi la Palatul Cotroceni din Bucuresti pentru a participa la o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a invitat mai multe autoritati publice la evenimentul intitulat ...

- Mai multe institutii publice din judetul Gorj au scos, in aceasta luna, posturi la concurs. Este nevoie de registrator medical la Spitalul din Targu Jiu, consilieri si un sef la Protectia Copilului, informatician la universitate sau sofer...

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…

- Un milion de lei este suma pe care autoritațile locale din Targu Jiu au alocat-o pentru modernizarea mai multor locuri de joaca din municipiu. Banii vor fi folosiți pentru acoperirea spațiilor de agrement cu un covor sau pavele de cauciuc, leagane, dar și echipamente pentru fitness. In aceasta perioada,…

- Criza de ser antirabic la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Unitatea sanitara nu dispune de nicio doza din serul care ar trebui administrat celor care sunt suspecti de rabie. Citeste si: Fosta eminenta cenusie a PSD, tinuta in SAH de magistrati: Decizia Curtii Supreme, dupa ce DNA a cerut…

- Municipalitatea din Targu Jiu a pus la bataie o suma generoasa de bani pentru modernizarea spatiilor de joaca din oraș. Un milion de lei este suma alocata in acest sens, iar in unele parcuri de joaca vor fi infiintate chiar și...

- Fosta glorie a „Generatiei de Aur", Ionut Lupescu, a fost prezent vineri dupa-amiaza la Targu Jiu pentru a discuta cu reprezentantii Asociatiei Judetene de Fotbal si cu factori de decizie de la nivel judetean despre sustinerea candi...

- Fosta garda de corp a lui Leonard Doroftei, pe scena Romanii au talent. Valentin este in prezent solist de opera. Are 37 de ani și i-a uimit pe toți cu vocea lui, vineri seara, in cea de-a treia ediție. Valentin a reușit sa ii impresioneze pe toți cu vocea lui. A avut o prestație incredibila și a primit…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- Presa a inceput sa vuiasca deja despre o noua nunta, deși a divorțat recent. Frumoasa blonda din Targu Jiu a declarat, de curand, ca este foarte posibil sa-l fi gasit pe barbatul ideal. Maria Constantin a fost prezenta la Targul Mireselor din București, unde a imbracat o superba rochie…

- Romanii ar putea sa primeasca 4.500 de lei in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar…

- Municipalitatea din Targu Jiu va acorda si in acest an burse elevilor cu rezultate bune la invatatura sau cu posibilitati materiale reduse. Suma alocata este de 451 mii lei, mai mica comparativ cu anul 2017, cand bugetul a fos...

- Persoanele care au masini mai vechi de 12 ani, le pot da spre casare si pot primi in schimb suma de 4.500 lei cu care sa-si cumpere doar panouri solare sau centrale termice cu coeficient de poluare redus si surse alternativ/ecologice.

- Cazul fetiței aflata la un pas de moarte in care mama acuza medicii din Targu Jiu de incompetența este redeschis de catre Poliție. Totul vine dupa ce tatal copilului din Targu Jiu mort la București, duminica 11 februarie, aduce aceleași acuzații grave la adresa medicilor din Targu Jiu.…

- Confortul locuinței nu mai este de mult o chestiune lasata pe locul doi. Dincolo de design și funcționalitate, locuințele moderne au nevoie de confort. Ambianța placuta indiferent de anotimp este ceva obișnuit in zilele noastre.

- Locuitorii statului insular Islanda vor fi primii oameni din lume care se vor lipsi de combustibilii fosili si vor folosi 100% energii regenerabile. Islanda e tara in care focul si gheata vietuiesc impreuna, iar cutremurele de pamant scutura scoarta terestra cel putin o data pe zi. Copacii sunt mai…

- Constantin Vladoiu a ajuns aseara la Spitalul „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu si operat de urgenta, dupa ce a fost lovit in fata cu un fier. Agresorul, din spusele sotiei victimei, este unul din padurarii comunei Calnic: „Soțul era cu parinții mei dupa o caruța de lemne din padurea…

- Ministerul Sanatatii anunta ca este monitorizata starea tuturor celor care au intrat in contact cu copilul care ar fi murit de meningita, un alt minor fiind internat la Spitalul din Targu Jiu. De asemenea, toate imobilele celor care au avut contact cu copilul sunt dezinfectate.

- Edilii din Targu Jiu vor sa concesioneze terenul din fata Complexului Rodna, de langa Piata Centrala. Primarul Marcel Romanescu se opune si doreste infiintarea unei parcari de catre primarie. Edilii din Targu Jiu sunt pusi in momentul de fata sa ...

- Fosta eleva a Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” și absolventa a cursurilor de muzica populara din cadrul Școlii Populare de Arte din Targu Jiu și-a surprins prietenii, zilele astea, cu o imagine de-a dreptul amuzanta. Frumoasa interpreta Bianca Sirbu, caci despre ea vorba, s-a apucat de gatit…

- Treisprezece persoane au fost descoperite luni, 29 ianuarie, muncind la negru la ferma nr. 6 Avicola de pe strada Margaritarului din Targu Jiu. Persoanele respective lucrau pentru o firma din Runcu contractata pentru a reabilita hala de catre i...

- Edilii din Targu Jiu sunt pusi in momentul de fata sa decida pentru ani buni ce se va intampla cu terenul din fata Complexului Rodna de langa Piata Centrala. Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local s-a aflat un proiect de Hotarare privind concesionarea terenului respective, insa acesta a fost…

- Ariston Thermo, liderul pieței locale de centrale termice si boilere electrice, a primit distincția de „Best Buy Award”, fiind considerat de catre romani brandul de centrale termice si boilere cu cel mai bun raport calitate-pret si cea mai buna experienta de cumparare. De asemenea, Ariston fost desemnat…

- Municipalitatea va aloca suma de 63.205 de lei pentru organizarea Nuntii de Aur la Targu Jiu. Evenimentul este dedicat cuplurilor care in acest an implinesc 50 de ani consecutivi de casatorie. Varstnicii vor vor incasa un premiu in ani de ...

- Municipalitatea din Targu Jiu a redus anul acesta suma alocata pentru organizarea „Nuntii de Aur", eveniment in cadrul caruia sunt sarbatorite cuplurile care implinesc o jumatate de veac de la casatorie. Putin peste 60 m...

- Pana acum, aproape 8.000 de galateni au cerut subventia de 3.000 de lei pentru a-si procura si monta o centrala de apartament. Peste 95% dintre solicitanti au si primit banii. La sistemul centralizat mai sunt bransate in prezent doar in jur 20% dintre locuintele din Galati, dintre care o treime au consum…

- Trei avocati din Bucuresti au fost trimisi in judecata de Parchetul General intr-un dosar ce vizeaza contractele de asistenta judiciara derulate de acestia cu Societatea pentru Inchideri Conservare Mine SA Targu Jiu. Defuncta...

- Fosta viceprimarita a municipiului Targu Jiu, Iulia Vina, va avea soarta politica a fostului primar de la Telesti, obligat anul trecut sa isi dea demisia din functie dupa ce a fost gasit incompatibil de Agentia Nationala de Integrit...

- Municipalitatea cumpara prin intermediul unei licitatii documentatie tehnico economica aferenta obiectivului de investitii "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Delfinariu si B dul Aurel Vlaicu". Municipiul Constanta are in vedere investitii majore in infrastructura de transport…

- Un barbat, de 38 de ani, din Bumbești-Jiu, este cercetat penal de politistii gorjeni pentru inselaciune, dupa ce ar fi incasat pe nedrept sume de bani pentru a intocmi proiecte pentru centrale termice de apartament. Proiectele nu ar mai fi ...

- Municipalitatea din Targu Jiu ia in considerare infiintarea unei parcari in fata Casei de Cultura din Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a discutat marti, 16 ianuarie, cu arhitectii gorjeni despre aceasta varianta, &ic...

- Revolta printre locuitorii din Micro IV dupa ce, sustin ei, in cartier si-a facut aparitia joi dimineata un reprezentant al Asociatiei “Painea Vietii”. Asociatia urmareste de cateva luni de zile sa puna mana pe cladirea in care a functionat centrala termica din cartier si, dupa ceva timp in care proiectul…

- In absenta Simonei Gherghe, Mirela Vaida a fost gazda emisiunii “Acces direct”, de la Antena 1. La revenirea pe micul ecran, sotia lui Razvan Sandulescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa celei care a inlocuit-o temporar. A

- Scriam, ieri, 3 ianuarie, despre un șofer care și-a parcat mașina intr-un mod total neinspirat , blocand circulația unor tramvaielor. Astazi, Poliția Locala Timișoara a remis urmatorul comunicat: „Polițiștii locali au intervenit ieri, in jurul orei 12.45, la o sesizare prin care se semnala faptul ca…

- • A spus „ DA” la -30 de grade in Montreal! FOTO A plecat pentru a sarbatori minivacanța de iarna și Revelionul la New York si in Montreal, dar nici prin gand nu i-a trecut ca se va intoarce acasa cu inelul de logodna pe deget. Fosta vedeta a Antenei 1, targujianca Alexandra Badoi, a dat…

- Prima berarie din Targu Jiu isi va deschide portile joi, 4 ianuarie, in spatiul de pe str. Tudor Vladimirescu, unde a functionat pizzeria Tonik. „Va asteptam in prima berarie din orasul Targu Jiu, in care mai...

- Guvernul Romaniei este obligat de un calendar stabilit cu Uniunea Europeana ca, pana in aprilie 2018, sa elimine subvenția pentru energia termica acordata acum populației, cu excepția unor grupuri vulnerabile.