- Peste 63.000 de credinciosi din tara si strainatate s au inchinat in baldachinul special amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, scrie Agerpres.In cele 48 de ore de cand racla cu moastele Sf. Cuv. Parascheva a fost scoasa din catedrala…

- Aproape 80 de pelerini care au venit la Iasi pentru a se inchina la raclele Sfintei Cuvioase Parascheva si Sfintei Mucenite Ecaterina au avut nevoie de ingrijiri medicale, patru dintre ei fiind transportati la spital, informeaza Agerpres.roIn numai 24 de ore de la inceperea oficiala a pelerinajului…

- Racla cu moastele Sfintei Mucenite Ecaterina a fost adusa joi seara de o delegatie de preoti din orasul Katerini, Grecia, care este condusa de arhimandritul Barnaba Leontiadis, vicar administrativ al Mitropoliei de Kitrous, Katerini si Platamonas. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei,…

- Mii de pelerini din Voluntari au plecat la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva. Credincioșii au fost duși cu autocare puse la dispoziție de Primaria Voluntari. Aproape 8.000 de credincioși, veniți din țara și din strainatate, au participat, la Iași, la scoaterea in procesiune a raclei cu moaștele Sfintei…

- Aproape 8.000 de credincioși, din țara și din strainatate, au participat la Iași, la scoaterea in procesiune a raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ceremonia religioasa a inceput joi dimineața, in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Deja, in zona, pelerinii au format cozi…

- Liberalii ieseni cer Primariei sa renunte la obiceiul de a oferi sarmale gratis in 14 octombrie, de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pe motiv ca este jignitor pentru demnitatea unui om sa fie pus sa stea la coada pentru o portie de mancare.

- Liderul PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, a declarat, vineri, presei, ca Primaria ar trebui sa renunte la obiceiul ca in fiecare an, in 14 octombrie, de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva sa ofere sarmale gratis. "Mi se pare de neacceptat imaginea cu mii de oameni stand la coada pentru o portie cu mancare.…

- Cea de-a IV-a ediție a Turneului „Muzica Palatelor Romaniei” include trei concerte extraordinare in edificii monument istoric din județul Iași: Palatul Culturii, Muzeul Unirii și Castelul Sturdza de la Miclaușeni. Evenimentele sunt organizate de Asociația Culturala „Pro Valores”, avand ca parteneri…