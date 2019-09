Municipalitatea din Berlin, criticată după răscumpărarea a 6000 de foste locuinţe sociale Primaria berlineza se confrunta vineri cu critici dupa ce a anuntat ca a rascumparat, cu 920 de milioane de euro, circa 6.000 de foste locuinte sociale pe care le vanduse acum 15 ani, relateaza AFP potrivit Agerpres. Partidul liberal FDP a acuzat pe Twitter autoritatile berlineze ca prin aceasta decizie "contribuie la specula imobiliara", in timp ce Alternativa pentru Germania (AfD) a evocat o "delapidare de fonduri".



Prin noua achizitie "ne extindem portofoliul rezidential la circa 68.000 de apartamente si asiguram un spatiu de locuit accesibil pentru alti peste 10.000 de chiriasi"

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

