Muncitorul intalneste Dunarea Calarasi Reșițenii n-au reușit sa caștige vreun meci de cand a inceput anul, iar pentru moralul lor, o victorie cu Dunarea Calarași ar conta foarte mult in vederea participarii in play-out-ul campionatului. Pana la finalul sezonului regulat, Muncitorul mai are de disputat un meci impotriva formației CSM Politehnica Iași. Echipa manageriata de Antonie Burtea ocupa locul opt in clasament, cu noua puncte acumulate pana in momentul de fața. Jucator al Muncitorului de la inființarea echipei, Casian Doana a decis de curand sa paraseasca formația reșițeana. La partida cu Dunarea Calarași, Reșița nu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Coreea de Nord va avea "un viitor mai bun" urmand "drumul corect" spre denuclearizare, au fost de parere vineri presedintele american, Donald Trump, si omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, in cursul unei discutii telefonice, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba, relateaza AFP.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o pe croata Petra Martic, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3. Halep (26 ani), campioana la Indian Wells, a castigat…

- In consecinta, „cetatenii care detin locuri de veci in cimitirele de pe raza municipiului Resita si nu au intocmite contractele de concesiune sau nu au anunțat schimbarea adresei de domiciliu la Administrația Cimitirelor, sunt rugați sa se prezinte la sediul nostru de pe strada Gratz, nr.…

- Resitenii se mandresc cu cel mai mare muzeu al locomotivelor cu abur din Romania. Aici se afla 16 locomotive din diferite secole, dintre care 14 au fost fabricate la Resita, iar doua in alte parti.

- Astazi s-au disputat ultimele doua partide din etapa a 24-a din Liga a 2-a, dupa ce sambata s-au disputat patru partide. Surpriza zilei a reușit-o UTA Arada. Formația la care Ionuț Popa este director tehnic a remizat cu AFC Hermannstadt, echipa de pe locul doi, scor 1-1. UTA a deschisc scorul in minutul…

- Derby-ul Dinamo – Steaua, in Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 23-a. Poli Timișoara – Potaissa Turda, alt meci tare al rundei. Duminica, 11 martie 15.30 Dinamo București – CSA Steaua București 16:30 SCM Politehnica Timișoara – AHC Potaissa Turda 17:00 HC Vaslui – AHC Dunarea Calarași 18:00…

- ACUM au loc patru meciuri din Liga a 2-a, incepute la ora 11:00. De la ora 12:30, vor incepe alte doua partide. Chindia Targoviște, locul 3, va juca pe terenul celor de la Foresta, locul 16. Pandurii, locul 18, primește vizita celor de la CS Mioveni, locul 9. De la ora 12:30, liderul Dunarea Calarași…

- Simona Halep o lauda pe Serena Williams: ”Sunt sigura ca este pregatita sa caștige meciuri și turnee” Simona Halep a vorbit, vineri, despre revenirea pe teren a Serenei Williams, sportiva care a nascut anul trecut o fetița. Participanta la Indian Wells, Serena Williams a debutat cu o victorie, 7-5,…

- La mai bine de 7 ani de la startul lucrarilor, magistrala de metrou Drumul Taberei e inca departe sa-și deschida ușile pentru calatori. Asta chiar daca, in subteran, se lucreaza la foc continuu și in multe stații totul pare gata de inaugurare.

- In prima parte a sezonului, rosso-nerii au caștigat opt partide, au remizat de trei ori și s-au vazut invinși in trei meciuri. De asemenea, echipa antrenata de Daniel Oprița are a treia cea mai buna aparare din Seria a IV-a, primind doar 11 goluri in turul campionatului. De cealalta parte,…

- Mohamed Salah a donat bani pentru un spital din Cairo. Atacantul face furori la FC Liverpool. Atacantul egiptean Mohamed Salah, care joaca la echipa engleza Liverpool, a donat suma de 12 milioane de lire egiptene (aproape 500.000 de lire sterline) spitalului de copii 57357 din Cairo, relateaza cotidianul…

- Patru jucatori vor lipsi pentru reșițeni in partida cu United Galați. Este vorba de Flavius Fedor, Alexandru Ciucur, Alexandru Avramovici și Dorel Zamfir. Muncitorul va folosi la acest meci mai mulți juniori, care nu au evoluat foarte mult in acest campionat. „Noutați din punct de…

- Fostul lider mondial Serena Williams si-a fixat drept obiectiv pentru 2018 castigarea celor trei Gland Slam-uri ramase de disputat: Roland Garros, Wimbledon si US Open, a anuntat, luni, antrenorul jucatoarei americane, Patrick Mouratoglou. "Obiectivul Serenei (n.r. - in acest an) va fi…

- Amintirile lui Duckadam de la meciuri jucate pe temperaturi extreme: ”Am aparat in ciorapi”. Scandalul iscat de amanarea meciului de la Sibiu i-a facut pe Duckadam și Balint sa-și aminteasca meciuri de demult, de 35 de ani, jucate in condiții extreme . Helmuth Duckadam a debutat la Steaua, in 1983,…

- Ai inceput o noua relație, iar lucrurile par promițatoare, insa poți afla daca partenerul tau are planuri pe termen lung alaturi de tine? Pentru ca o relație sa devina serioasa, este nevoie de doi parteneri care iși doresc același lucru și au aceleași planuri de viitor. Daca nu iți dorești sa ai inca…

- FRF a luat o decizie de ultima ora la ședința de urgența de luni: s-a amanat meciul dintre FC Botoșani și CSM Poli Iași, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Meciul era programat inițial pentru miercuri, 28 februarie, de la ora 21:15, dar prognoza meteo nefavorabila i-a convins pe membrii Federației…

- Reșițenii au inceput bine partida și in minutul 3 al jocului, Casian Doana i-a pasat lui Alexandru Avramovici, care a inscris cu poarta goala. Dupa aceasta reușita, pana la pauza, Miercurea Ciuc a inscris de cinci ori. In partea a doua a meciului, Imperial Wet a mai inscris o data, Muncitorul…

- In momentul de fața, Muncitorul se afla pe locul opt in campionat, cu trei victorii obținute in 14 meciuri jucate. De cealalta parte, Miercurea Ciuc ocupa locul șase și a acumulat 14 puncte in tot atatea jocuri disputate. Reșițenii, din lipsa de fonduri, s-au antrenat in aceasta perioada…

- AC Milan o va infrunta pe Arsenal, in capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Milan a trecut de Ludogoret Razgrad...

- Mai e doar o zi pana la alegerile pentru desemnarea viitorului presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, iar cei patru candidati angrenati in aceasta lupta isi continua campania de prezentare a obiectivelor. Cu sustinerea unor oameni de fotbal din judet, a lui Jackie Ionescu, a lui Cosmin Contra,…

- Cinci sportivi reșițeni au participat zilele trecute la o gala de kickboxing la Timișoara. Prezența celor cinci reprezentanți ai municipiului de pe Barzava la gala Interclub Tamashi Kickboxing nu a trecut neobservata, astfel ca reșițenii s-au facut remarcați in ringul de la sala Constantin…

- Dambovițenii de la Chindia Targoviște au mutat convingator pe piața transferurilor dupa desparțirea de doi dintre jucatorii importanți ai ultimelor stagiuni. Ispas și Honciu au semnat cu Dunarea Calarași angajamente valabile din vara viitoare și vor evolua, in retur, la ACS Șirineasa. Chindia a mutat…

- Duminica, 18 februarie, s-a disputat prima mansa a partidelor din Cupa Romaniei Futsal U19, Faza a III-a. CS „Nicu Gane" Falticeni a primit vizita echipei „Dunarea Calarasi". Meciul disputat in Sala „Gabriel Udisteanu", s-a incheiat cu victoria jucatorilor din ...

- Reșițenii au jucat pana in acest moment patru amicale și nu au reușit sa inscrie, acest lucru fiind unul dintre aspectele negative ale echipei pe care Oprița trebuie sa le rezolve pana la inceperea meciurilor oficiale. „La acest joc m-a nemulțumit rezultatul, deoarece consider ca am…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a discutat cu reprezentanții din domeniul tehnologiilor informaționale despre dezvoltarea industriei TIC in Republica Moldova, provocarile cu care se confrunta, dar și oportunitațile pentru atragerea companiilor IT straine.

- Simona Halep a declarat, vineri, ca a simtit durere la piciorul drept in fiecare zi in aceasta saptamana si ca a fost surprinsa sa poata juca si castiga trei meciuri la Qatar Open. „Sunt surprinsa ca am putut juca trei meciuri si sa le castig. Am simtit durere in fiecare zi, asa ca nu a fost…

- In faza a doua a Cupei Romaniei la futsal, Muncitorul Reșița va intalni pe Fortius 2014 Buzau, formație care evolueaza in acest moment in Liga a II-a. Partida va avea loc luni, 18 februarie și se va juca pe terenul echipei din Buzau. In momentul de fața, Muncitorul se afla pe locul 8 in clasament,…

- O noua seara nebuna in Liga Campionilor, in primele doua meciuri din turul optimilor. Manchester City a facut instructie in Elvetia cu cei de la Basel. A castigat la scor si este deja calificata in sferturile competitiei inaintea returului din Anglia.In celalalt meci al serii, Juventus a condus-o…

- Gotiu: Voi cere o suma prohibitiva in procesul cu Palada, sa nu se mai faca politica cu pumnul Senatorul USR, Mihai Gotiu, a fost vineri la Parchet sa dea o declaratie legata de plangerea penala impotriva sociologului Mirel Palada, adaugand ca va solicita o dauna prohibitiva la proces, pentru…

- Daca in trecut data de 31 martie reprezenta termenul limita pana la care se putea plati, fara majorari, birul local aferent primului trimestru al anului, anul acesta, termenul limita este data de 2 aprilie. Nu pentru ca 1 ar fi ziua pacalelilor, ci pentru ca 31 martie, ultima zi de plata,…

- Consilierii locali din Botosani, oameni fara studii in literatura, vor sa se implice in acordarea unuia dintre cele mai importante premii pentru poezie din Romania. Acestia sunt suparati ca la decernarea premiului poetii nu poarta un anumit tip de tinuta, ii acuza ca folosesc substante halucinogene…

- Australia si Germania se afla la egalitate, 1-1, dupa primele doua meciuri de simplu disputate vineri in intalnirea din primul tur al Cupei Davis, care se desfasoara la Brisbane. Primul punct a fost realizat de Germania, prin Alexander Zverev, nr.5 mondial, care l-a invins in cinci seturi,…

- ETAPA… Liga Nationala de handbal masculin programeaza astazi, incepand cu ora 17:00, meciul dintre Politehnica Iasi si HC Vaslui, partida ce conteaza pentru runda cu numarul 16 a intrecerii nationale. Meciul din aceasta seara se prefateaza a fi unul extrem de interesant. Desi adversara noastra trece…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 16-a. Victorie pentru CSM București. Rezultate. Rezultate AHC Potaissa Turda – CSM Fagaras 30-20 CSM Bucuresti – CSU Suceava 24-21 CSM Focsani 2007 – CS Minaur Baia Mare – 31 ian 18, 18:30 SCM Politehnica Timisoara – AHC Dobrogea Sud Constanta – 31 ian 18,…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, ora 18.00, la Sala Semineului din incinta Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, va avea loc un recital pianistic sustinut de elevul Razvan Daniel Negrea-Drucan din clasa a VIII-a muzica, Liceul de Arte „Sigismund Toduta”-Deva, clasa profesor Cristina Popa-Morait.…

- Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi a disputat doua meciuri amicale in aceasta saptamana. Formatia pregatita de Florin Spiridon a invins la Galati pe CSU, grupare care activeaza in Divizia A, cu 36-28 si 33-23. Informatia a fost prezentata de antrenorul Politehnicii, Florin Spiridon, care…

- CSM Bucuresti a invins pe Medicina Targu Mures, iar Agroland Timisoara in deplasare, pe CSM Lugoj, in cele doua partide programate in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin. Ambele meciuri au fost castigate cu 3-0, asa cum spunea si calculul hartiei, insa meciul de la Lugoj a avut doua seturi foarte…

- In momentul de fața, Muncitorul se afla pe locul 8 in clasament, cu 3 victorii obținute in 11 partide jucate. Șansele echipei reșițene de-a ramane in prima liga sunt destul de mari, deoarece Spicom Sfantu Gheorghe nu a acumulat puncte, iar Targu Mureș are -2 puncte. Pentru ultima parte a…

- Timișorenii cu suflet mare sunt incurajați, și in acest an, sa le dea o mana de ajutor micuților din mai multe centre de plasament din județ. Astfel, in luna ianuarie, s-a dat startul unei noi sesiuni de inscrieri in programul “Ajungem Mari”, derulat de Asociația Lindenfeld. Proiectul se desfașoara…

- Bayern Munchen a realizat a doua achiziție a iernii. Dupa ce l-a transferat pe atacantul Sandro Wagner, campioana Germaniei a ajuns la un acord cu Schalke-04 pentru mutarea mijlocașului Leon Goretzka.

- Aflata in perioada de pregatire de dinaintea reluarii partidelor oficiale din Liga Nationala, echipa de handbal seniori a Universitatii Suceava a inceput seria celor cinci meciuri test programate in aceasta luna. Marti, de la ora 17.30, echipa pregatita de antrenorii Adrian Chirut si Iulian Andrei ...

- Resitenii crestini s-au obisnuit ca in fiecare an, in a doua parte a lunii ianuarie, sa se organizeze in municipiul resedinta de judet octava de rugaciune pentru unitatea crestinilor sau, cum o cunoastem cu totii, saptamana de rugaciune ecumenica. “Traditia octavei de rugaciune a inceput in 1740, in…

- Patrick Chan, triplu campion mondial la patinaj artistic, in varsta de 27 ani, a fost inclus in lotul Canadei pentru Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), dupa ce a reusit sa castige cel de-al zecelea sau titlu national, duminica, la Vancouver. Chan va participa,…

- Australian Open 2018 debuteaza in doar patru zile, iar calculele fanilor au inceput deja dupa tragerea la sorți a celor doua tablouri. (detalii, aici) GSP.ro a selectat 12 meciuri, cate 6 de pe fiecare tablou, care merita urmarite in primul tur de la Melbourne. 1. ...

- * Monica Niculescu (85 WTA) isi continua seria buna in turneul de la Hobart, invingand-o in optimile de finala pe americanca Varvara Lepchenko (64 WTA) in optimile de finala ale turneului de la Hobart, cu premii de 250.000 de dolari. Monica Niculescu a avut nevoie de exact 90 de minute pentru a transa…

- Biletul din fotbal conține azi doua sugestii de pariere pentru meciuri ce au loc in etapa cu numarul 21 din Premier League. Mai exact, este vorba despre West Bromwich vs Arsenal și Crystal Palace vs Manchester City. Biletul Zilei Fotbal 31 decembrie Dupa cum se poate vedea, ambele partide ne ofera favorite…

- Cu o zi inaintea ședinței extraordinare a Consiliului local, in care au fost stabilite taxele și impozitele locale pentru anul 2018, reprezentanții Primariei anunțau, pe pagina oficiala a instituției: ”In ciuda faptului ca 2018 va fi un an dificil, administratia locala propune ca nivelul impozitelor…

- In vara lui 2017, CSM Politehnica Iași a transferat patru jucatori care au jucat in Portugalia in mai multe meciuri suspecte. Unul dintre ei a evoluat alaturi de alți trei foști fotbaliști din Liga 1 intr-o partida anchetata acum de Procuratura din Porto. Televiziunea portugheza SIC a anunțat, miercuri…

- Guvernul a decis sa nu acorde nici anul viitor tichete cadou si indemnizatii de vacanta, iar angajarile in administratia publica vor fi permise doar cu regula „1 la 2”, in scopul mentinerii in anul 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit masurilor adoptate miercuri…