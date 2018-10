Muncitorul, debut cu infrangere „A fost un meci dificil, avem colegi care acum au venit alaturi de echipa. Suntem inca la inceput de drum, dar speram sa facem o figura frumoasa in acest an competițional. Pot spune ca am avut un joc destul de bun la Deva, dar am primit cateva goluri pe greșeli personale. Legat de partida de marțea viitoare, ne dorim și speram ca vom obține un rezultat pozitiv. Am pregatit bine acest meci, iar obiectivul nostru este clasarea in primele patru echipe ale țarii”, a declarat jucatorul Robert Pavan. „Dupa parerea mea, acest scor este unul mincinos, deoarece noi am condus pe tabela aproape… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

