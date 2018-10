Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 30.001 locuri de munca, in data de 5 octombrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.884,…

- Uneori un loc de munca nou poate fi jobul visurilor, alte ori poate fi mai rau ca jobul anterior, dar nu toata lumea iși permite sa plece. Asta in cazul in care compania nu te platește sa pleci, scrie CNN Money. Unele companii fac mai ușoară trecerea de la un job la altul, oferindu-le celor…

- Aproape 31.900 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe dintre acestea sunt in Bucuresti, Prahova si Arad, iar angajatorii cauta in special muncitori necalificati, agenti de securitate si lucratori comerciali.Citește…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.894 locuri de munca, in data de 28 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.619,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 29.258 locuri de munca, in data de 24 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.479,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.520 locuri de munca, in data de 14 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.307,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.261 locuri de munca, in data de 11 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 3.804,…

- Peste 24.500 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, cele mai multe dintre acestea fiind in Bucuresti - peste 3.600, in Prahova - peste 2.500 si in Arad - aproape 1.700, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.