Stiri pe aceeasi tema

- In luna august se numara nuntile. Primul weekend dupa postul Sfintei Marii a fost cel mai aglomerat. Multe cupluri de romani care lucreaza in strainatate se intorc acasa pentru cel mai important moment din viata lor. Romanii din Diaspora vor sa-i aiba pe cei dragi alaturi si sa respecte traditiile.

- Astazi se implinesc 90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929. Aceasta zi reprezinta un moment de referința pentru mișcarea sindicala din Romania și din lume. Gloanțele armatei au ucis atunci 22 de mineri, iar alte zeci de ortaci au fost schilodiți pe viața doar…

- Romanii care lucreaza legal in strainatate pot primi pentru copiii lor alocatii in țara in care sunt angajati și au reședința. Copiii ai caror parinti lucreaza legal in strainatate, intr-o tara din UE, pot primi alocatiile care se dau in acea tara, in locul celor din Romania, care sunt in general mult…

- Romanii care lucreaza legal in strainatate pot primi pentru copiii lor alocatii in țara in care sunt angajati și au reședința. Copiii ai caror parinti lucreaza legal in strainatate, intr-o tara din UE, pot primi alocatiile care se dau in acea tara, in locul celor din Romania, care sunt in general mult…

- Anunț major de la ANAF. Sunt vizați toți romanii care muncesc in strainatate (in orice țara). Fiscul vrea musai sa știe cand plecați și cand va intoarceți in țara. Oficial, acest demers va fi facut in vederea stabilirii rezidenței fiscale. Iata cum suna exact anunțul Fiscului din Romania: ”ANAF pune…

- Veste buna pentru romanii care muncesc in strainatate. Statul roman le ofera bani ca sa vina acasa! Vezi care sunt condițiile Tot mai mulți romani se intorc acasa prin programul guvernamental Diaspora Restart , care funcționeaza inca de anul trecut. Statul roman le ofera bani celor care vor sa revina…

- "Institutul National de Statistica a publicat a doua evaluare care confirma cresterea economica de 5% inregistrata de Romania in primul trimestru al acestui an, un avans economic de peste trei ori mai mare fata de cel inregistrat pe ansamblul UE, respectiv 1,5%. As dori sa subliniez faptul ca aceasta…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat, vineri, santierele soselelor de centura de la Suceava si Radauti si s-a aratat multumit de ritmul lucrarilor, ba chiar i-a laudat pe constructori.