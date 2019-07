Muncitorii asfaltează iarba la o grădiniță din Dolj. #România lui 2019 Un localnic din Dolj, a postat, pe Facebook, o fotografie care surprinde patru barbați, care lucreaza la modernizarea gradinitei din localitate, toarna asfalt direct peste iarba. Primarul spune ca cimentul a ramas de la alta lucrare si iarba era taiata. Desi pe iarba se vede o plasa de sarma, muncitorii nu a pus pietris inainte […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii dintr-o comuna din Dolj au turnat ciment peste iarba dintr-un loc de joaca, in cadrul unor lucrari de modernizare intr-o gradinița. Primarul localitații Moțaței le ia insa apararea și spune ca oamenii au folosit cimentul ramas de la alta lucrare. In plus, iarba era taiata, a adaugat edilul.…

- ​​ ​​Muncitorii care lucreaza la amenajarea locului de joaca al unei gradinițe din județul Dolj au gasit o metoda ingenioasa de a asfalta curtea instituției: toarna asfaltul direct pe iarba, potrivit unor imagini postate pe Facebook. Primarul localitații are o explicație: cimentul ramasese de la alte…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoița, susține ca social-democrații ar trebui sa iasa de la guvernare dupa eșecul inregistrat la alegerile europarlamentare. Totodata, el s-a aratat sceptic in privința alegerilor anticipate nu din perspectiva oportunitații lor, ci din aceea a posibilitații dizolvarii…

- Gabriela Firea este de parere ca PSD se afla intr-un „moment de rascruce” și ca este nevoie „nu doar de o schimbare de persoane”, ci și a modului de a face politica”. De asemenea, primarul general al Capitalei spune ca regreta situația prin care trece Liviu Dragnea deoarece a fost condamnat definitiv…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, pentru ca romanii sa fie reprezentati in Europa de oameni "cu dragoste sincera" de tara. "Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool ori... pe val! Am votat pentru a…

- "Am revenit azi in Dolj cu foarte mare bucurie alaturi de Claudiu Manda și de Lia Olguta Vasilescu la noi proiecte importante pentru județ. Am anunțat acum ceva timp ca impreuna cu Transgazul o campanie, un program foarte serios și foarte extins pentru a conecta la rețeaua de gaze localitațile din…

- ”Primarul de Iași, Mihai Chirica, ales din partea PSD din care, principial, nu-și da demisia ca sa nu-și piarda funcția, scrie acestea pe FB, adresandu-se foștilor lui colegi de partid: "care este de fapt Romania de astazi: Romania celor adunați cu furca de prin crașmele Moldovei sau Romania celor…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat vineri ca s-a nascut primul copil prin programul „O sansa pentru cuplurile infertile”, derulat de Primaria Capitalei. „S-a nascut primul copil prin programul „O sansa pentru cuplurile infertile”, derulat de Primaria Capitalei. Aceasta veste minunata ne confirma…