Muncitori azvârliți de tramvai pe podul Alexandru, la un pas de a fi călcați și de mașini Doi muncitori si un inginer au fost raniti dupa ce un tramvai a lovit un compactor care efectua o „peticire" a asfaltului, pe podul Alexandru. Accidentul a avut loc in jurul orei 16.50. Compactorul, muncitorii si inginerii se aflau in apropiere de linia de tramvai, fix intre benzile de circulatie doi si trei. Vatmanul tramvaiului 6 care circula dinspre Podul de Piatra catre Alexandru a precizat ca soferul compactorului a efectuat un viraj la stanga, si &ici (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

