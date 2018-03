Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Multi soferi isi gasesc masina lovita in parcare, iar gasirea vinovatului poate fi extrem de dificila. In primul rand, cei pagubiți trebuie sa anunte incidentul la sediul Politiei Rutiere, in cel mult 24 de ore de la constatare. La Serviciul Rutier, proprietarul masinii va primi…

- Au aparut primele imagini VIDEO luate de pe camera de supraveghere cu JAFUL ARMAT de la casa de pariuri din Craiova, in care se vad clar semnalmentele autorului furtului. Un barbat de 24 de ani a reusi sa fuga vineri seara cu suma de 7.000 de lei, dupa ce a amenintat-o pe casiera cu un pistol.

- Imagini desprinse parca din filme au fost surprinse de camerele de supraveghere intr-o benzinarie din Capitala. Pare o cascadorie, dar scena socanta este reala si s-ar fi putut incheia dramatic.

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit, informeaza Monitorul de Vrancea.

- O camera de supraveghere a surprins accidentul rutier ce a avut loc in aceasta seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta. In imaginile surprinse se observa cum grupul de pietoni traverseaza pe marcajul pietonal. La un moment dat soferul autoturismului Volkswagen Polo intra in plin in grupul de pietoni.…

- Camera de spurpaveghere a unui imobil de pe DN 1B a surprins momentul coliziunii dintre autoturismul Logan condus de jandarmul Constantin Nicolae și TIR-ul incarcat cu tabla. Pe inregistrarea produsa la la ora 21.55 se vede cum mașina rula cu viteza mare și a derapat inainte de impact. In urma accidentului…

- Un barbat din Statele Unite era foarte mândru de noua lui achizitie. Charlie tocmai îsi cumparase o drona foarte performanta, ce zbura la o altitudine mare si avea o definitie foarte buna a camerei video. Imediat cum i-a venit pachetul cu firma de livrari,…

- Un incident a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, in cartierul de tineri de pe strada Baba Novac. Din primele informatii soferul unui autoturism ar fi intrat cu masina pana in scara blocului. In momentul in care a fost oprit de locatari soferul, care ar fi fost sub influenta bauturilro…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Mamaia in zona Pescarie.Din primele informatii un pieton a fost lovit de o masina in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.La fata locului intervin cadrele medicale de al Serviciul de Ambulanta…

- Un barbat de 54 de ani din Iasi a fost plasat sub control judiciar dupa ce a provocat un accident grav. Soferul era baut cand s-a urcat la volan iar in urma impactului un pieton a fost strivit intre vehicul si un copac. Victima a supravietuit, insa se afla internata in stare grava.

- Un grav accident rutier a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Iasi. Un tanar care se indrepta catre masina sa parcata a reusit in ultimul moment sa scape cu viata dintr un teribil accident. O masina condusa cu viteza de un sofer sub influenta bauturilor alcoolice a intrat violent in masina tanarului…

- Acesta a agresat in trafic un barbat de 68 de ani si ar fi distrus masina acestuia, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie, Maria Carp, citat de Agerpres.ro Potrivit sursei citate, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe Calea Nationala, barbatul de 68 de ani…

- Un incident grav s-a petrecut intr-o spalatorie auto dintr-un oras situat in apropiere de Moscova. Soferul unui BMW a omorat un angajat din spalatorie cu o singura lovitura. Furios ca angajatii nu s-au miscat mai repede sa ii spele masina, el ajungand in spalatorie la ora 03:30 dimineata, barbatul…

- Un șofer este cautat pe Facebook dupa ce in urma cu vreo trei saptamani și-a parcat mașina pe un loc privat din Feldkirchen bei Graz. De atunci, autoturismul sta pe același loc. Mașina are numar de Satu Mare. „SM-76-SAB – FORD MONDEO. Cunoaște cineva proprietarul mașinii ? A parcat-o in Feldkirchen…

- Imagini tulburatoare cu un caine legat de un taxi pe strazile din Cluj. Patrupedul a fost tarat pe bulevardele din oraș, dupa ce șoferul a considerat ca animalul era prea murdar pentru a se urca in mașina. Cazul scandalos a ieșit la iveala dupa ce isprava taximetristului a fost filmata in trafic de…

- Mai mult, in zona exista un indicator rutier prin care se interzice staționarea, iar șoferii sunt avertizați ca mașinile le vor fi ridicate de acolo. Soferul nu pare sa fie impresionat de indicatoare și nici de faptul ca vin mașini de pe contrasens. Abia in momentul in care iși da seama ca…

- Plan diabolic pus la cale de un barbat gelos. A blocat drumul pe unde trecea cu masina fosta iubita, iar apoi a sarit cu un cutit la gatul ei.Citeste si: Ministrul Muncii a facut ANUNTUL: Cand va fi prezentata noua lege a pensiilor Suparat ca iubita de 19 ani l-a parasit, barbatul a…

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Jilava, județul Ilfov. Un barbat de 47 de ani a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Omul mergea in vizita la niște rude care locuiesc in apropiere. Pietonul a traversat neregulamentar intr-o zona slab iluminata. Șoferul nu a avut cum sa-l evite și…

- Primul accident a avut loc in comuna Jilava. Un sofer a intrat cu masina peste un pieton care traversa strada prin loc nepermis. Pietonul avea haine inchise la culoare iar soferul nu a mai putut sa-l evite. In urma impactului pietonul a decedat pe loc. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Soferul nu banuia ce avea sa se intample atunci cand si-a lasat masina parcata pe un loc platit, scrie cancan.ro. Detinatorul de drept a recurs la o gluma care i-a dat de lucru "intrusului" minute bune: i-a infoliat total masina! Citeste si Barbat omorat in timp ce isi repara masina Evident,…

- Un accident cumplit a avut loc sambata dimineața in localitatea Diculești, județul Valcea. Șoferul de 25 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a derapat și a lovit un parapet. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, accidentul a avut loc din cauza…

- Viteza și neexperiența la volan au dus la un accident grav ce a avut loc în urma cu puțin timp la intrare în localitatea constanțeana Viișoara, dinspre Cobadin. Doua mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului violent o mașina cu numere de Bulgaria s-a rasturnat. Înauntru…

- Cel puțin 15 persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in mulțimea aflata pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro in Brazilia. Autoritațile braziliene au anunțat ca nu a fost vorba de un atac terorist, scrie libertatea.ro.

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de luni, 15 ianuarie, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Doua masini au fost implicate, o persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava. Soferul vinovat a ajuns si el la spital.

- IMAGINI ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in jurul orei 1,00 noaptea. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata pe carosabil…

- O mașina parcata pe strada Iuliu Maniu a fost lovita sambata, 13 ianuarie, de un alt autoturism. Șoferul vinovat de acest incident a parasit locul faptei ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Potrivit proprietarului mașinii lovite, totul s-a intamplat in intervalul orar 15.00-19.00. Daca cineva are…

- Tragedie cumplita. Un tanar de numai 19 ani si-a ucis unul dintre prietenii cu care a baut toata noaptea si pe un altul l-a ranit grav dupa ce a dat cu masina peste ei. Acesta s-a urcat beat la volan si se indrepta catre barul din sat. Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza …

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…

- Un accident foarte grav a avut loc marti dimineata pe DN1, la iesire din Codlea spre Sibiu. Un sofer a fost aruncat prin parbriz dupa ce s-a izbit cu masina de un autocar. Acesta a intrat in intersectia cu Dumbravita fara sa se asigure, acolo unde s-a produs impactul.

- Zece mii de lei. Atat l-a costat pe un șofer turc o plimbare cu autoturismul, pe plaja din Constanta. Autoturismul barbatului a ramas blocat in nisip, iar un paznic din zona a chemat politia. Oamenii legii i-au reamintit ca circulatia autoturismelor este interzisa pe plaja si l-au amendat. In ciuda…

- Doi barbați de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, dupa ce mașina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, a declarat,…

- Un accident grav de circulatie a avut loc astazi dimineata in jurul orei 6.00 pe raza orasului Viseu de Sus, pe DN 18. Din primele informatii se pare ca soferul unui autoturism de lux inmatriculat in Germania din cauza vitezei excesive a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens unde s-a…

- Ninsorile abundente din aceasta iarna din Rusia au fost o provocare grea pentru șoferii care încercau sa porneasca mașina parcata în panta și sa coboare cu ea pâna la șoseaua situata la câțiva zeci de metri distanța.

- 14 oameni au fost raniti in Melbourne, Australia. Un sofer a intrat intentionat cu un automobil 4x4 intr-o statie de tramvai. Politistii spun ca varianta accidentului este exclusa. Motivul atacului nu a fost inca stabilit si nici daca a fost un act de terorism.

- Un vehicul a intrat in pietonii aflati in gara principala de pe Flinders Street din Melbourne (sud-estul Australiei), la o ora de varf, a anuntat joi politia, precizand ca l-a arestat pe conducatorul auto, informeaza dpa.Martorii le-au declarat reporterilor ca cel putin cinci persoane pareau…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe raza localitatii Ticau, oras Ulmeni. Din primele informatii se pare ca o autoutilitara a fost lovita de un tren de persoane care circula pe relatia Baia Mare – Jibou. In urma impactului violent masina a fost tarata cativa zeci de metri. Conducatorul…

- S-au scurs momente de groaza pe o strada din Arad. Un barbat de 40 de ani, care se pare ca a lesinat la volan, a ajuns pe contrasens, unde s-a lovit puternic de o un autoturism in care erau doi studenti straini. Initial, martorii au crezut ca soferul este babeat, pentru ca imediat dupa accident a fost…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…

- Panica, strigate de ajutor și multa durere. Asta a provocat astazi directoarea Școlii Gimnaziale "Capitan Aviator Mircea T. Badulescu" din Buzau, cea care a intrat cu mașina in plin intr-un grup de șase persoane care așteptau sa iși ia copiii de la școala.

- Un bolid de lux a ars in totalitate pe bulevardul Unirii, la intersecție cu strada Lucian Blaga. Din fericire nu sunt victime. Mașina se afla in mers in momentul in care a izbucnit incendiul. Potrivit Romania TV, se pare ca soferul a alimentat gresit, iar masina a luat foc in mers. …

- O tanara de 17 ani a fost accidentata, in aceasta dimineata, pe DN 56 C, de o masina al carui sofer nu a oprit si si-a continuat deplasarea. Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Vrata. Adolesenta a fost ranita usor, ...

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Buzau, Mihail Draghiciu, accidentul a avut loc pe DN 22, in localitatea Ramnicelu, unde un sofer a intrat cu masina intr-un cap de pod, apoi a lovit un pieton si in final un autoturism stationat, dupa care a fugit de la locul accidentului. Pietonul…

- Accident grav in Constanța. Un barbat este in coma dupa ce a fost spulberat de o mașina pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona Oborului Duminical. Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa acorde ingrijiri medicale unui pieton care a fost lovit de o mașina. In urma impactului…