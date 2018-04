Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de munca a avut loc marti, in comuna Dumbravita, judetul Timis. Un muncitor, angajat al unei fabrici de prefabricate din beton a murit dupa ce o grinda lunga de 20 de metri si grea de noua tone s-a prabusit peste el.

- Munca in Italia dauneaza grav sanatatii PERICOL… Nevoia de bani a facut ca in ultimii ani, mii de vasluience sa plece in strainatate pentru a se realiza financiar. Medicii atrag insa atentia ca veniturile de cateva ori mai mari decat cele din Romania au si un revers al medaliei. Din cauza stresului…

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati deruleaza, in cursul anului 2018, actiuni de informare si constientizare a cetatenilor romani aflati in cautarea unui loc de munca in strainatate. ITM Galati anunta ca, la data de 5 martie 2018 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. nr. 232 din 29 noiembrie…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat, citat de News.ro.

- ITM Teleorman atrage atentia: nu se mai percep comisioane pentru plasarea fortei de munca in strainatate in Economie / Activitatea de plasare forța de munca in strainatate poate fi desfasurata de un agent de plasare a fortei de munca persoana juridica, potrivit normelor legale in vigoare. Incepand…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Argeș anunța modificari ale Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Activitatea de plasare forța de munca in strainatate, o poate desfașura un agent de plasare a fortei de munca persoana juridica. Acesta are in principal…

- Un barbat angajat la o cariera de calcar din localitatea Costesti din judetul Valcea a murit, sambata, strivit de bena unui utilaj manevrat gresit de catre un coleg, potrivit Politiei Valcea, scrie Romania TV. Un grav accident de munca a avut loc la cariera de calcar Bistrita, victima fiind un barbat…

- Gospodinele din Timiș se vor intrece, sambata, intr-o expoziție gastronomica inedita, care va avea loc la Dumbravița, in cadrul unei noi etape a Festivalului ”Lada cu zestre”. Același festival pregatește și alte surprize, intru celebrarea Centenarului.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Accesul cetațenilor romani la locurile de munca vacante oferite de angajatorii din strainatate se poate face prin rețeaua EURES, prin aplicarea acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state , prin intermediul firmelor private de plasare a forței de munca sau prin cautare individuala. Pentru…

- Ministerul Culturii a angajat, in mandatul lui Lucian Romașcanu, pentru amplul proiect „Centenarul Marii Uniri – Romania 100”, consilieri provenind de la firme de paza, construcții, mobila, fierarie și chiar de la un salon de coafura. Actulul ministru, George Ivașcu, a facut curațenie in Departamentul…

- Oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul de saracie este in crestere, iar inegalitatea in materie de venituri se mentine la un nivel inalt in Romania, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, dupa ce Executivul…

- CNAS a obtinut de la Comisia Europeana o finantare de aproape 1 milion euro pentru proiectul informatic Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI (OSHIG). In contextul in care la nivelul UE se urmareste renuntarea la schimbul de documente pe suport hartie intre institutiile din statele membre…

- Retailerul Profi a creat 240 de locuri de munca in luna februarie, ca urmare a deschiderii a 18 noi magazine in intreaga tara, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, au fost angajati lucratori comerciali, receptioneri, casieri, adjuncti si sefi de magazin, care beneficiaza de contracte…

- Cateva mii de carnete de munca sunt neridicate de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Covasna si isi asteapta titularii. Conform datelor ITM Covasna, 4.463 de carnete de munca se gasesc inca la sediul instituției, desi ar fi trebuit sa fie ridicate cu ani in urma, cand a fost introdus sistemul…

- Smart Bill ofera acces tuturor IMM-urilor din România la SmartBill Conta, prima aplicație de contabilitate online care face legatura în timp real între antreprenori și experții contabili. Programul a fost prezentat inițial în anul 2017, în fața unei audiențe formata…

- Criza forței de munca este resimțita mai ales acum in unele domenii de lucru din Romania, iar specialiștii avertizeaza ca problema nu se va rezolva nici in urmatorii ani. IT-ul, industria automotive, construcțiile, retailul și centrele de servicii sunt domeniile cel mai afectate de acest fenomen de…

- Mutare fulger pe o importanta piața. Un gigant elvețian va ridica, de la zero, o noua fabrica in țara noastra. Este o investiție uriașa care va crea sute de locuri de munca și va face ca Romania sa devina cunoscuta intr-un domeniu vital.Potrivit Bugetul.ro, compania s-a aflat printre cei șase…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana urmatoare un numar de 306 locuri de munca vacante dintre care 22 sunt pentru persoanele cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT COMERCIAL 2 AGENT DE SECURITATE 7 AGENT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 1 AGENT DE VANZARI 8…

- „In perioada 22-23 februarie 2018, caravana locurilor de munca a companiei pema electrotehnic Romania se va afla la Aiud, Ocna Mureș, Ighiu și Zlatna, pentru selecția de personal necalificat și calificat in meseria de operatori cablaje. Mulțumim doamnei și domnilor primari din Aiud, Ocna Mures, Ighiu…

- NEWS ALERT Accident la o cariera de piatra din Cluj: Un barbat a murit dupa ce a cazut in gol Un barbat a murit, marti, dupa ce s-a prabusit de la inaltime in timp ce lucra in cariera de piatra Bologa din judetul Cluj. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Fiecare și-a schimbat locul de munca pana acum, așa ca toata lumea știe ca toata negocierea se invarte asupra a doua subiecte ”fierbinții”: banii și programul. Dar cum gospodarul iși face vara sanie și iarna car, participarea la un interviu in care știi dinainte cam ce salarii sunt in firma respectiva…

- Reprezentanții sindicatelor din Caile Ferate Romane au comemorat 85 de ani de la sangeroasa greva de la Atelierele Grivița. In 16 februarie 1933, ceferiștii cereau condiții de munca mai bune. Vineri, in fața Ministerului Transporturilor, ceferiștii de astazi cer același lucru: condiții de munca mai…

- Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat bugetul prin care va fi subvenționata partial sau integral chiria pentru victimele violentei domestice si persoanelor cu venituri mici. Astfel, Clujul va subvenționa cu sume cuprinse între 900 si 1.400 de lei chiria pentru…

- Marcel Birsan, centralul partidei FCSB - CFR Cluj, a avut parte de o misiune dificila in prima repriza a meciului de pe Arena Nationala. Prima faza controversata a meciului a avut loc in minutul 20, atunci cand Sebastian Mailat i-a aplicat un cot direct in figura lui Romario Benzar. La un…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor '90 intr-o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook. Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s-a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google.

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a efectuat marți, 6 februarie, un control pe Defileu Jiului. Verificarile au avut la baza cele aproape 600 de petiții depuse la inspectorat prin care autoritatile au fost instiintate ca Hi...

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri de 35% din suprafața corpului, in urma unei explozii produse in momentul locomotiva explozii produse in momentul in care vrut sa cupleze locotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane București Grivița.

- Peste 300 de reprezentanți ai companiilor timișene au participat la seminarul privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori, sanatatea si securitatea salariatilor. CCIAT in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca al județului Timiș au organizat un seminar unde au fost prezentate,…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Declaratii contradictorii in cazul copilului de 13 ani, impuscat in timpul unei partide de vanatoare, in judetul Vaslui. Tatal baiatului spune ca nu stia ca acesta a plecat sa fie gonaci, pentru 30 de lei. Cel care a organizat vanatoarea spune, insa, ca tatal era si el acolo. Politia si Inspectoratul…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 25 ianuarie 2018, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 700 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 662…

- Sindromul „Italia” se defineste ca o patologie psihica specifica femeilor care migreaza din Europa de Est pentru a lucra ca asistenti familiali si care se extinde in mod ocazional catre copiii pe care ii lasa acasa. Cercetatori din Udine, Italia, studiaza „Sindromul Italia” la Institutul de Psihiatrie…

- Pana la aceasta data, o singura firma a anuntat, in decembrie 2017, ca disponibilizeaza 77 de muncitori. Practic, temperaturile ridicate din aceasta iarna au permis ca activitatea de pe santiere si din agricultura sa poata continua fara probleme. Cum la nivelul judetului Vaslui este o nevoie imensa…

- Un muncitor care lucra in Santierul Naval Tulcea a murit, vineri seara, dupa ce a fost strivit intre o piesa si un perete, in timp ce se afla la bordul unei nave, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. În urma deciziei de marţi, toate ambalajele din plastic de pe piaţa…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, a fost majorat de la 3.131 la 4.162 de lei, in contextul noilor modificari legislative, informeaza IGI. Potrivit sursei citate, salariul minim…

- Un accident de munca extrem de grav a avut loc joi dupa-amaiza intr-un parc industrial din localitatea prahoveana Ariceștii Rahtivani, langa Ploiești. Doi tineri muncitori au fost striviți sub o grinda metalica de cateva tone. Unul dintre ei a scapat cu rani mai ușoare, insa celalalt este in stare…

