Stiri pe aceeasi tema

- Trei scafandri pompieri din Bucuresti sunt apreciati pentru dovada lor de omenie dupa ce, in timp ce se intorceau de la o interventie, au observat in Nehoiu o casa care luase foc si au hotarat sa intervina, ajutand la stingerea incendiului. Gestul lor a fost apreciat de cei pe care i-au salvat: o familie…

- Incepand cu 3 octombrie, apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numarul 113 ori la numarul 114 se sanctioneaza cu amenda de la 500 de lei la 1.000 de lei. De asemenea, alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie este sanctionata…

- Un tanar in varsta de 34 de ani a trecut prin momente foarte grele dupa ce a coborat intr-o fantana pentru a o curata, iar peretii din piatra s-au prabusit si l-au blocat inauntru. Alama s-a dat sambata, in jurul orei 9.45. O femeie din comuna Fratautii Noi a sunat la 112 si a anuntat ca fantana ...

- Prima editie a festivalului Untold, organizata in 2015 de Federatia Share, a fost finantata cu circa 400.000 de euro de Primaria Cluj-Napoca pe baza unor documente falsificate. Din rechizitoriul procurorilor reiese ca organizatorii au luat bani imprumut de la fiul unui milionar clujean pentru a plati…

- Peste 2.900 de candidați au susținut probele scrise pentru admiterea la Academia de Poliție și vor afla primele rezultate pe astazi 10 august 2019. In acest an, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București sunt disponibile 770 de locuri, iar 2.913 candidați au trecut de prima etapa a examenului.…

- Barbatul in varsta de 54 de ani din județul Arad, peste care luni s-a prabușit un mal de pamant in timpul unor lucrari, fiind scos dupa o intervenție de opt ore a pompierilor, a murit la spital. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Arad, Simina Roz, a declarat, miercuri, ca barbatul in varsta…

- Motociclist implicat intr-un accident rutier la Petroșani. Incindentul s-a petrecut la Petroșani, pe DN 66, in zona Hotelului Rustic. Un motociclist a fost lovit de un autoturism. La fața locului s-au deplasat și echipajele de Poliție și ale Ambulanței. Traficul in zona s-a desfașurat cu dificultate.…

- Un muncitor surprins de un mal de pamant, in localitatea Gurahont, judetul Arad, a fost salvat de pompieri dupa o operatiune de opt ore. Echipele de interventie au reusit dupa cateva minute de la producerea accidentului sa elibereze capul victimei si i s-a pus o masca de oxigen. In momentul in care…