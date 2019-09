Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor de 52 de ani a fost ranit, joi, la o fabrica de ciment din localitatea Chișcadaga, județul Hunedoara, dupa ce i-a cazut o piatra de mari dimensiuni in cap. Barbatul a fost transportat la Timișoara, unde va fi operat de urgența, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi declarații facute…

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15, in localitatea Jucu. Din primele informații, un autoturism a fost lovit de tren. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj,…

- In aceasta seara, pe drumul național DN66, la Ohaba de sub Piatra, s-a produs un accident, soldat cu ranirea unui barbat. ”O femeie de 61 ani, care conducea un autoturism, pe direcția Petroșani – Hațeg, a lovit o caruța. In urma accidentului a rezultat ranirea unui barbat de 60 ani care…

- Un accident rutier grav a avut loc pe DN 68A, la Ohaba. Din primele informații, un motociclist a fost lovit de un tir. „Pacientul este in stare grava, cu multiple traumatisme. Victima are 42 ani, este cetațean turc. Prezinta fracturi de nivelul membrelor superioare și inferioare, traumatism…

- Ziarul Unirea ”Jocul urșilor” in vecinatatea municipiului Alba Iulia. ”La Paclișa este vorba de cel puțin 2 urși, iar unul ar putea fi bolnav sau ranit Aparuți de nicaieri, Urșii care au adus teroarea in județul Alba vor fi relocați sau impușcați • Cum au ajuns urșii pana aproape de Alba Iulia ramane…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, angajat al SC Goscom Vaslui, a fost grav ranit, luni, in timp ce lucra la intretinerea unor spatii verzi de pe Bulevardul Stefan cel Mare din municipiul resedinta, dupa ce a fost lovit de o masina condusa de un tanar in varsta de 23 de ani, anunța AGERPRES.Citește…

- Jandarmul care a fost lovit cu un scaun in cap in timpul unui meci de fotbal a fost externat, luni, de la Spitalul Militar Cluj-Napoca. El va intra o perioada in concediu medical, dupa care se va intoarce pentru o reevaluare, a informat mediafax. „Pacientul se externeaza luni, starea lui generala este…

- Un militar american din trupele aeropurtate ale Garzii Republicane a ajuns astazi dimineata la Spitalul Județean de Urgența din Buzau, dupa ce s-a accidentat in cadrul unui exercițiu de desant aerian.Parașutistul s-a lovit la cap in momentul aterizarii, intr-un lan de porumb de pe raza satului Boboc…