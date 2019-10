Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sebeș, care și-a batut fosta prietena este cercetat penal, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Incidentul a fost sesizat Polițieii Sebeș luni, 23 septembrie 2019, de catre o tanara de 24 de ani, care locuiește fara forme legale in municipiul Sebeș. Aceasta a reclamat…

- Un barbat din localitatea Maracineni, județul Argeș, a aruncat cu pietre, caramizi și lemne in cladirea unui camin de batrani, spargand mai multe geamuri și lovind-o pe una dintre angajate, motivand ca imobilul a fost construit pe terenul lui. Barbatul, care era beat, a fost imobilizat de polițiști,…

- O scena de o duritate extrema a fost filmata pe o strada din Sibiu. Un tanar a batut-o fara mila pe o tanara. Incidentul a avut loc pe o strada din oraș, in fața unei sali de sport, a notat turnulsfatului.ro. Agresorul a prins-o pe tanara de par și a lovit-o salbatic cu piciorul. Barbatul n-a putut…

- Un camion plin cu nisip a fost spulberat de un tren in care se aflau zeci de calatori. Incidentul s-a produs in municipiul Dorohoi, pe calea ferata care tranziteaza orașul, iar mecanicul locomotivei a fost ranit.

- Controversatul luptator MMA, Conor McGregor (31 de ani), a lovit cu pumnul un barbat în vârsta, într-un bar irlandez. Un videoclip cu incidentul a început recent sa circule pe internet, transmite Mediafax.Conform informațiilor oferite de TMZ Sports, incidentul s-a petrecut…

- Incidentul s-a petrecut in data de 27 iulie, dupa miezul noptii, pe o strada din Galati. Agresorul a fost identificat de politisti pe 6 august, iar pe numele lui s-a emis un mandat de retinere. Baiatul va fi propus judecatorilor pentru arestarea preventiva.

- Incidentul s-a petrecut vineri, la Gradina Zoologica din Sibiu. Copilul in varsta de 3 ani a suferit un traumatism cranio-facial dupa ce a fost lovit de un magar. In urma unui apel la 112, la fata locului a intervenit un echipaj SMURD, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). "Copilul…

- Autoritatile investigheaza cazul din Viena in care un autobuz fara sofer a lovit un pieton.Incidentul i-a provocat victimei leziuni minore, insa testele in domeniul tehnologiei masinilor autonome au fost oprite in Austria, scrie Bloomberg, citeaza mediafax.ro.