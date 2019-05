Stiri pe aceeasi tema

- Patru angajatori din judetul Gorj au fost sanctionati, saptamana trecuta, cu amenzi in valoare totala de 160.000 de lei pentru folosirea in activitate a opt persoane fara forme legale de angajare. Cinci dintre acestea efectuau lucrari de constructii in municipiul ...

- Inspectorii de munca din cadul ITM Gorj au decis sistarea lucrarilor la podul de la Stoina unde, joi, au fost ranite patru persoane, dupa ce un element din beton s a desprins si a cazut peste muncitori. „I.T.M. Gorj a dispus, astazi, sistarea lucrarilor pe santierul din comuna Stoina, unde, ieri, patru…

- In urma cu cateva momente o traversa a unui pod din Stoina s-a prabușit peste mai mulți muncitori. „Am fost solicitati sa intrervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de o traversa a unui pod in lucru care a cazut in localitatea Stoina. Din primele informatii in urma accidentului…

- Inspectorii de munca din cadrul Compartimentului Control Munca Nedeclarata au depistat, in perioada 08.04.2019 – 12.04.2019, 25 de persoane care prestau fara forme legale de angajare la trei angajatori ce desfasoara activitate pe teritoriul judetului Gorj. In urma deficientelor constatate au fost aplicate…

- International Rail Transport și Construcții Cai Ferate SRL, firma ale carei legaturi duc pana la varful Ministerului Transporturilor, a caștigat, anul trecut, un contract de 16 miliarde de lei vechi, cu CN CFR SA, pentru lucrari de reparații la infrastructura rutiera dintre stațiile Valea Sadului și…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul ordinii și liniștii publice au acționat, in data de 13.03.2019, pentru identificarea și sancționarea proprietarului care a lasat in libertate ori fara supraveghere o cabalina care prezenta pericol pe strazile din municipiul Targu Jiu. In cursul zilei de 05.03.2019,…

- Sase persoane care munceau fara forme legale de angajare au fost descoperite, saptamana trecuta, in urma actiunilor de verificare efectuate de inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Munca Nedeclarata. Trei dintre acestea prestau activitate in municipiul Targu-Jiu, la un angajator din domeniul…

- Inspectorii de integritate au constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre Titu Daniel Bondoc, fost Președinte-Director General al Casei Județene de Asigurari de Sanatate Gorj, intrucat in perioada 11 noiembrie 2015 – 27 iunie 2016, a stabilit…