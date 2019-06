Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor a murit miercuri dupa ce a cazut de pe o schela, de la etajul doi, in timp ce efectua lucrari la fatada unui hotel din statiunea Neptun, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, barbatul, in varsta de 41 de ani, era angajatul…

- O persoana a murit duminica intr-un accident produs in zona localitatii Podu Iloaiei, fiind implicate un motoscuter si un autoturism, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ultima ora: Razvan Lucescu va fi supus unei operații…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi pana la ora 18:00, pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, traficul rutier de pe calea I sensul spre litoral , va fi deviat pe calea II sensul catre capitala din zona kilometrului 75 pana la 85, de unde se revine…

- Accident grav în urma cu putin timp pe Autostrada Soarelui, în apropiere de Cernavoda. Un TIR încarcat cu fier vechi s-a rasturnat dupa ce a izbit o duba si un taxi în care se afla un client. Sunt patru raniti. În urma impactului, TIR-ul s-a rasturnat traficul…

- Incepand de astazi, 23 aprilie 2019, traficul rutier din zona Perla intersectia bulevardul Mamaia bulevardul Aurel Vlaicu va fi redirijat, astfel:bull; din directia Pescarie spre orasul Navodari: inainte, pe 3 benzi de circulatie. Se anuleaza posibilitatea de a efectua virajul la stanga catre bulevardul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Negru Voda, judetul Constanta in zona sediului Politiei. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism a fost implicat. Din primele informatii o persoana a fost ranita. Pompieriii au fost chemati sa asigure masurile PSI. Politistii rutieri au…

- Primaria Comunei Limanu, judetul Constanta, a incheiat recent un contract de executie lucrari de "modernizare pietruire si asfaltare strazi in comuna Lumina, judetul Constanta ndash; Cartier Unitatea Militara". Societatea care se va ocupa de lucrari este Asfalt Dobrogea SRL.Descrierea contractuluiExecutie…

- Presa unei epoci nu face altceva decat sa reconstituie istoria, cuvant cu cuvant, a unei perioade care acum, in fata generatiei acestui secol, poate parea desueta. Si totusi, revista "Teatrul" reuseste sa readuca in atentia cititorilor sai o perioada de glorie a scenei romanesti, prolifica prin numele…