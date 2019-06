Muncesc prea mult pentru prea puţin! Ionel Beceriga are 44 de ani si este agricultor de cand se stie. E obisnuit cu munca si nu se da inapoi. Are in prezent opt sere, suprafata totala de 1.500 mp in care cultiva rosii si ardei pe care le lucreaza impreuna cu sotia sa, Mirela. Cand au recolta, merg cate trei – patru zile pe saptamana la piata Resita Sud unde isi vand marfa. Aici apar problemele. „Intermediarii din piete au cele mai bune locuri, inainte eram lasati in afara incintei si aveam loc sa ne expunem marfa. Acum suntem nevoiti sa stam intr-un colt in care nu avem cea mai buna expunere. Vanzarile sunt mai mici, cheltuiala… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Timiș vine cu precizari in cazul urmaririi soldate cu focuri de arma care a avut loc ieri in Timișoara. Oamenii legii au incercat sa prinda un talhar, insa nu au reușit. Și la aceasta ora barbatul este cautat de autoritați."Aseara , in jurul orei 22.30, polițiștii Secției de Poliție nr.…

- 270 de firme de insatalatori de panouri fotovoltaice au fost avizate deja de Administratia Fondului pentru Mediu, a declarat presedintele AFM, Cornel Brezuica, la lansarea “Ghidului Prosumatorului”. Luni va fi publicata lista cu instalatorii respinsi, iar peste cel putin 20 de zile lucratoare cea…

- „Lumea ne intreaba ce am schimbat cu emisiunile noastre: am schimbat legi, construim un spital, miniștri au plecat acasa, insa noi speram sa schimbam mentalitați, de-asta purtam insignele astea și speram sa ieșiți la vot“ a fost mesajul lui Alex Dima, jurnalistul „Romania, te iubesc!“, care alaturi…

- Interviu cu Diana Mureșan, HR Manager: – Va rugam sa faceți un scurt istoric al firmei. – Azur se bucura de tradiție și o istorie unica in Timișoara, ceea ce creeaza un sentiment de mandrie și apartenența la comunitate. Compania timișoreana este cea mai veche firma din patrimoniul…

- Zeci de oameni obișnuiți și o mulțime de vedete din showbiz-ul autohton au fost prezente la inmormantarea lui Razvan Ciobanu. Cei care nu au reușit sa patrunda in biserica și la cimitir au urmarit inmormantarea de la ferestrele caselor din apropiere, inarmați chiar și cu binocluri. Oamenii s-au inghesuit…

- Polițiștii locali fac un nou apel la timișoreni sa nu le mai dea bani cerșetorilor, pentru ca acesta este singurul mod prin care sunt atrași in capitala Banatului. „Deși numarul acestora scade, alții vin in Timișoara pentru ca aici primesc bani”, spun oamenii legii, care au facut public un video in…

- Profitul LG Electronics Inc a scazut cu aproximativ 19% sub estimari, in primul trimestru al anului, informeaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Solicitare urgenta a președintelui Klaus Iohannis! Ordin la nivel național Al doilea cel mai mare producator de televizoare din lume,…

- Adrian G. Romila s-a nascut pe 29 septembrie 1974, la Piatra Neamt. A absolvit Facultatea de Litere a Universitatii ”Al.I. Cuza”, din Iasi, și un master in literatura comparata si folclor. A finalizat, in 2005, un doctorat in folclor si antropologie culturala. A debutat cu poezie (1996) in ”Symposion”,…