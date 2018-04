Stiri pe aceeasi tema

- In perioada aprilie – octombrie, ITM Argeș va desfașura Campania Naționala privind respectarea prevederilor legale in ceea ce privește instruirea și informarea lucratorilor in activitațile din domeniul construcțiilor. Securitate și sanatatea in munca reprezinta un domeniu important al politicii Uniunii…

- „In jurul orei 8.50, am fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie de 50 de ani, din județul Brașov, angajata a unei societați cu sediul pe Calea Feldioarei, aflata in timpul programului de lucru, a incercat deblocarea unui utilaj de feliere și și-a secționat degetele de la mana. Femeia a fost…

- In interviul acordat Gazetei de Sud, inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Dolj, Catalin Mohora, a vorbit despre faptul ca vor continua controalele la unitațile sanitare, la firmele care au mai incalcat in trecut legislația muncii, dar și la ...

- Mii de vasluieni risca sa-și piarda vechimea in munca. Peste 7.800 de carți de munca zac de ani de zile la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vaslui, actuali și foști angajați de pana in 2011 riscand sa ramana fara vechimea in munca de pana in acel an. Fara acest document, viitorii pensionari…

- Inspectorii ITM au finalizat raportul in cazul accidentului de munca de la mina Uricani, din luna octombrie a anului trecut. Ancheta scoate la iveala o situație extrem de grava. Inspectorii de munca au stabilit ca explozia de la mina Uricani s-ar fi produs din cauza fumatului in subteran. “Urmarea…

- Un barbat a murit intr-un supermarket din Botoșani, sub privirile ingrozite ale clienților aflați la cumparaturi. Colegii sai au sunat la 112, insa medicii de la Ambulanța nu au mai reușit sa-l readuca la viața pe paznicul, in varsta de 40 de ani. Accidentul de munca este acum anchetat de Inspectoratul…

- VESTI PROASTE…Parlamentarii au votat noile modificari ale Codului Muncii iar angajatorii vasluieni vor plati cu varf si indesat daca sunt prinsi cu angajati fara contract de munca. Conform noilor modificari, angajatorii vor fi amendati cu 20.000 de lei pentru fiecare angajat gasit cu nereguli la contractul…

- Inspectorii de munca cu atribuții de control in domeniul securitații și sanatații in munca din cadrul I.T.M. Gorj au descoperit, in urma cu cateva zile, grave nereguli la un depozit de materiale explozive din municipiul Targu-Jiu, urmand sa dispuna sancțiuni ...

- Doi ciobani au fost prinși muncind la negru, zilele trecute, de catre inspectorii ITM Gorj, la o stana dintr-o cariera miniera din zona Rovinari. ”In urma unui control efectuat de catre inspectorii de munca din cadrul Compartimentului Relații de Munca cu sprijinul Poliției Rovinari, au fost depistate,…

- Angajatorii care au salariați fara contract risca amenzi intre 20.00 și 200.000 lei, au decis, miercuri, 14 martie, deputații, care au votat proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 referitoare la Codul Muncii, cu mai multe amendamente. Camera Deputatilor este…

- In luna februarie, opt agenti economici au fost surprinsi de inspectorii de munca cu angajati fara forme legale. Inspectorii de munca au depistat aici un numar de 15 persoane fara contracte individuale de munca sau cu contracte de munca netransmise la ITM BUZAU in registrul general de evidenta salariatilor…

- In luna februarie, opt agenti economici au fost surprinsi de inspectorii de munca cu angajati fara forme legale. Inspectorii de munca au depistat aici un numar de 15 persoane fara contracte individuale de munca sau cu contracte de munca netransmise la ITM BUZAU in registrul general de evidenta salariatilor…

- Sanctiunile din domeniul relatiilor de munca, in valoare de 88.000 de lei, au fost aplicate, in cea mai mare parte, pentru: primirea la munca fara intocmirea in forma scrisa a contractului individual de munca, nerespectarea repausului saptamanal, netransmiterea in aplicația electronica REVISAL a…

- In domeniul relatiilor de munca, in vederea diminuarii numarului de persoane ce desfasoara munca nedeclarata, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Argeș a efectuat un numar de 182 de controale. Astfel, la 26 angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 57 de persoane. In…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau in baza prevederilor art.19 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea iNSPECTIEI MUNCII, republicata si a HG nr. 1377/2009 modificata si completata a efectuat actiuni de control in luna februarie 2018 avand ca obiectiv

- Doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr-o cladire dezafectata, unde isi efectuau serviciul, a informat marti Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, precizand ca la ora 7,00 a fost sesizata Sectia 17 Politie. Conform DGPMB, la fata locului s-a deplasat echipa operativa, fiind…

- O societate comerciala din Sebeș a fost sancționata cu amenda de inspectorii ITM Alba, dupa ce a fost descoperita ca a primit in activitate o persoana, care muncea fara documente legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate doua amenzi in cuantum de 25.000 lei și 29 de avertismente, pentru…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 5 - 9 februarie, amenzi de peste 2,28 milioane de lei (circa 489.517 euro), din care 1,87 milioane de lei pentru munca fara forme legale, se arata intr-o statistica publicata, marti, de Inspectia Muncii.Citeste si: Arhiepiscopia Tomisului, reactie…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au descoperit, ieri, pe un santier din cartierul Bicaz, din municipiul Targu Jiu, unde sunt construite locuinte pentru dezvoltatorul imobiliar Narcis Ciocazanu, cinci angajati care munceau fara forme legale.

- Cinci muncitori care prestau activitate fara a avea incheiate forme legale de angajare au fost gasiți marți dimineața de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj la un șantier de pe strada Bicaz. Muncitorii lucrau p...

- In perioada analizata, au fost depistate 153 de persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 22 erau din judetul Arges, 17 din judetul Bihor si 16 din judetul Alba. De asemenea, in domeniul relatiilor de munca, au fost efectuate 1.454 de controale, in urma carora s-au aplicat amenzi…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 5 - 9 februarie, amenzi de peste 2,28 milioane de lei (circa 489.517 euro), din care 1,87 milioane de lei pentru munca fara forme legale, se arata intr-o statistica publicata, marti, de Inspectia Muncii.

- Inspectorii ITM au depistat, in urma controalelor din perioada 12-16 februarie, doua persoane care munceau fara documentele legale. Doi agenți economici au primit amenzi in cuantum total de 40.000 de lei pentru munca nedeclarata. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 54 de unitați. Inspectorii…

- Inspectorii de munca gorjeni au ramas socati de cele gasite la o stana din zona orasului Targu Carbunesti. Reprezentantii ITM Gorj au identificat mai multe cadavre de animale aruncate la intamplare in zona stanei....

- Inspectorii de munca gorjeni au depistat, saptamana trecuta, noi cazuri de munca la negru. Patronii a doua spalatorii auto din municipiul Targu Jiu au fost amendati cu 20.000 de lei, pentru ca aveau la munca persoane carora nu le in...

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de 170.000 de lei, in luna ianuarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru. Cu ocazia desfașurarii celor 200 controale, au fost identificate 12 persoane „la negru” pentru care un numar de 9 angajatori…

- In aceeasi luna, inspectorii caraseni au efectuat si 220 de controale, in urma carora s-au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 63.000 lei. Sanctiunile din domeniul relatiilor de munca, in valoare de 53.000 lei, s-au dat pentru: neincheiere in forma scrisa a contractului individual…

- Munca la negru, la Cluj. Amenzi uriașe date de Inspecția Muncii Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 2,77 milioane de lei, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 2,77 milioane de lei, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES, de Inspectia Muncii. "Inspectia…

- Inspectorii de munca din Gorj au aplicat, in ultima saptamana, doua amenzi pentru munca la negru, la o spalatorie auto din Targu Jiu si la un magazin din Negomir. Administratorii firmelor au primit cate o amenda de 20.000 de l...

- Comunicat ITM Gorj: 24 de persoane care prestau munca nedeclarata au fost depistate, in perioada 29.01.2018 – 02.02.2018, de catre inspectorii de munca, in urma a 41 de controale efectuate in randul angajatorilor gorjeni cu sprijinul reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Gorj. …

- In urma verificarilor de pe parcursul saptamanii trecute inspectorii de munca au depistat un numar record de persoane care munceau „la negru”. Astfel, un numar de 24 de persoane care prestau munca nedeclarata au fost depistate de catre inspectorii de ...

- • Inspectorii de munca au depistat 136 de agenti economici care aveau angajati fara contract de munca Constransi de situatia economica actuala, destul de multi someri accepta conditiile impuse de angajatorii care ofera munca „la negru“ sau la „gri“. Unul dintre motivele pentru care salariatii accepta…

- Sunt principalele probleme identificate de inspectorii de Munca din Buzau in urma acțiunilor de control efectuate la angajatorii din județ. Prezentarea bilanțului pe anul 2017 al Inspectoratului Teritorial de Munca arata ca munca la „negru” ramane o practica in randul angajatorilor buzoieni, in ciuda…

- Inspectorii de munca au depistat joi, 1 februarie, doua persoane care munceau la negru pentru o firma de constructii din Albeni. Angajatorul risca o amenda de cateva zeci de mii de lei. Administratorul societatii a fost invitat vineri, 2 februa...

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au depistat joi, 1 februarie, doi angajați care munceau la negru pentru o firma de construcții din Albeni. Angajatorul risca o amenda de 40.000 lei....

- In 2017, inspectorii din Serviciul Control Relatii de Munca din cadrul ITM Maramures au efectuat un numar de 2.439 controale la tot atatea unitati economice. Au fost constatate 3.146 neconformitati pentru care au fost sanctionati 357 de agenti economici aplicandu-se 503 de sanctiuni din care 139 de…

- Potrivit raportului prezentat in ultima sedinta a Colegiului Prefectural, in cursul anului 2017, inspectorii ITM Dambovita au avut de finalizat cinci cercetari de evenimente, constand in accidente de munca grave care au avut loc in anul 2016. In acelasi timp au fost efectuate 16 cercetari de evenimente,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti a clasat dosarul penal al celui mai mare caz de munca la negru din istoria judetului Gorj. In anul 2013, peste 100 de persoane au fost gasite in comuna Turburea in timp ce lucrau fara forme legale la amenajarea unui parc fotovoltaic.

- Inspectorii de munca au amendat cinci firme sucevene la care au gasit lucratori fara acte legale de angajare. Seful Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Suceava, Romeo Butnariu, a declarat ca in ultima luna a anului trecut inspectorii din cadrul institutiei pe care o conduce au efectuat 274 de…

- La nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, in perioada 15-19 ianuarie s-au efectuat un numar de 82 de controale in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 29.000 de lei. „Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat, in perioada…

- Inspectorii de munca suceveni au aplicat luna trecuta 86 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 83.500 de lei. Inspectorii au efectuat 274 de controale din care 188 in domeniul relatiilor de munca si 86 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Asa arata un comunicat al Inspectoratului Teritorial…

- Inspectorii ITM au depistat, in urma controalelor din perioada 15-19 ianuarie, 16 persoane care munceau fara documentele legale. Șapte angajatori au primit amenzi in cuantum de 200.000 de lei pentru munca nedeclarata. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 43 de unitați. Inspectorii ITM…

- O școala, un liceu, doua firme și trei persoane fizice au fost amendate de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate, in total, 13 persoane muncind fara forme legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate 5 amenzi in valoare totala de 205.000 lei și 60 de…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a depistat in ultimul an zeci de cazuri de munca „la negru“ la agentii economici din judet. Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului de Munca Gorj au efectuat, in anul 2017, un numar de ...

- Pe parcursul anului trecut, in judetul Gorj s-au inregistrat 60 de accidente de munca, din care 59 cu incapacitate temporara de munca si unul mortal. Inspectorii de munca au cercetat, de altfel, alte cinci accidente mortale care, in urma verificarilor, s-a dovedit ca au avut loc din cauze patologice,…

- Gheorghe Chirvase Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Vaslui a desfașurat, in ultima luna a anului trecut, 125 de controale la agenții economici, vizand cu prioritate identificarea și sancționarea muncii nedeclarate. 49 de angajatori au fost sancționați contravențional ca urmare a neconformitaților…

- Sanctiunile din domeniul relatiilor de munca, in valoare de 49.500 de lei, au fost aplicate pentru: neincheiere in forma scrisa a contractului individual de munca, neevidențierea tuturor orelor lucrate in foile colective de prezența, nerespectarea repausului saptamanal, completare cu date eronate…

- A inceput bine anul, dar unii nu s-au debarasat de vechile si proastele obiceiuri. Produse etichetate necorespunzator, tinute in mizerie. Asta au gasit comisarii de la Protectia Consumatorului la o autoservire dintr-un centru comercial aflat la iesirea din Constanta. Echipa de control a luat, pe loc,…

- Un român a fost gasit mort, cu capul și brațele taiate, la începutul lunii decembrie, într-o padure din Catania. Oamenii legii cred ca mutarea cadavrului în padure a fost gândita în scop strategic, deoarece crima a avut loc în alta parte. Carabinierii…