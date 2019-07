Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 08.07.2019 - 12.07.2019 ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in domeniul relațiilor de munca și in domeniul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 08.07.2019 - 12.07.2019 ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in domeniul relațiilor de munca și in domeniul securitații și sanatații in munca la unitațile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții,…

- In perioada 03.06.2019 - 28.06.2019, ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in domeniul relațiilor de munca și in domeniul securitații și sanatații in munca la angajatorii care iși desfașoara activitatea in domeniul construcțiilor. Motivarea campaniei…

- FOTO – Arhiva In cursul lunii iunie 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 9.150 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit,…

- FOTO – Arhiva In cursul lunii mai 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 12.131 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit,…

- FOTO – Arhiva Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 20 – 31 mai 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.093.615 euro, adica 5.172.800 de lei. Au fost depistate 304 persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 73 erau din judetul Bihor,…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 6 - 17 mai, amenzi in valoare totala de 3,5 milioane de lei (aproximativ 885.420 de euro), ca urmare a nerespectarii legislatiei in vigoare de anumiti operatori economici, se arata intr-un comunicat al Inspectiei Muncii, potrivit agerpres.ro.Pe…

- Pe durata controalelor derulate in intervalul mentionat au fost depistate 814 persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 99 fiind din judetul Arad, 62 din judetul Arges si 59 din judetul Bihor. Potrivit sursei citate, in domeniul relatiilor de munca au fost efectuate 6.396 de controale,…