Munca de acasa: tot ce trebuie sa stii pentru a fi eficient cand muncesti din afara biroului

- La nivelul Uniunii Europene (UE) au fost create 36 de milioane de locuri de munca datorita comertului cu statele din afara spatiului comunitar, iar exporturile din Romania catre aceste tari creeaza 1,1 milioane de locuri de munca, a declarat, marti, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie…

- Scopul principal al apelului de proiecte consta in stimularea participarii la educatie a copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate si prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii. Apelul de propuneri de proiecte vizeaza exclusiv Regiunea de dezvoltare Nord Est. Potrivit unui anunt…

- Zece ore, zi de zi,/ Trei schimburi frate, de-ai sti/ Cat de greu e sa aduni un leu/ Sunt motivat de copilul meu/ Cand vine seara vorbim pe skype/ Imi zice mereu:/ Tati mai stai,/Mi-e dor de tine/ Si lui Mami,/ Hai acasa ca ne descurcam noi cu banii. (…) Du-ma inapoi la mine acasa/Unde Dunarea se varsa/…

- 283 locuri de munca sunt vacante in aceasta perioada in țarile din Uniunea Europeana. In Olanda sunt 125 locuri de munca pentru: muncitor in sera de flori, muncitor in producția de roșii, muncitor necalificat in gradinarit si horticultura, operator la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor alimentare,…

- INITIATIVA…Un proiect legislativ depus si sustinut de zeci de parlamentari PSD – din motive pe care nu le stim, niciun parlamentar PSD de Vaslui nu a semnat aceasta initiativa! – face mare valva in aceste zile, in mediul online. Conform acestui proiect, denumit „Legea recunostintei intre generatii”,…

- Un primar de comuna din judetul Botosani concediaza 20% dintre angajatii Primariei. Acesta spune ca este nevoit sa adopte aceasta masura din cauza bugetului prea mic, dar si a salariilor prea mari ale functionarilor. Totodata, edilul marturiseste ca vrea sa scape si de angajatii lenesi din Primarie.

- Moldovenii de peste hotare trimit acasa mai putini bani. In luna mai, in țara, au intrat 108,35 milioane de dolari, in scadere cu 14,2 la suta comparativ cu aceeasi perioada din 2018, arata datele Bancii Nationale.