- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a inregistrat peste 30.000 de locuri de munca vacante. Potrivit datelor, Bcureștiul, Prahova și Timiș sunt județele cu cele mai multe locuri de munca disponibile. Angajatorii cauta in principal vanzatori, lucratori comerciali și croitori. Agentia Nationala…

- Angajatorii, care, conform legii au obligatia sa comunice Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi toate locurile de munca vacante in termen de 5 zile de la eliberarea acestora, si nu indeplinesc aceasta conditie, risca amenzi cuprinse intre 3.000 si 5.000 de lei.

- Numarul angajatilor care au suferit accidente de munca a scazut in primele 9 luni din 2017 cu 23,2 fata de perioada similara din 2016, la 2.964 persoane, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.Din totalul celor accidentati, 86 de persoane au suferit accidente mortale,…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la Directia Nationala Anticoruptie. El a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum. Ponta a fost supus la intrebari chiar de catre avocații lui Liviu Dragnea. Vineri seara, la B1 TV, Ponta a relatat cum au decurs discuțiile de la DNA.”Avocații…

- Mihaela Radulescu il aduce pe Felix Baumgartner in Romania! Diva de la Monaco ( și-a facut acolo o casa de vis! ), jurat in show-ul “Romanii au talent”, al carui nou sezon, al optulea, incepe diseara la PRO TV, ne-a marturisit ca iubitul ei austriac, care a devenit o celebritate mondiala dupa ce a sarit…

- Pe ce legi mai pun semnatura alesii de Teleorman: Deputatul ALDE Calota Ica vrea criterii noi pentru acordarea ajutorului social in Politic / Cinci parlamentari ALDE, printre care si deputatul ALDE de Teleorman Calota Florica Ica, au initiat o propunere legislativa referitoare la modificarea si completarea…

- Traim intr-o epoca in care productivitatea, pilonul principal pentru cresterea economica, incepe sa se clatine. Statele Unite, Uniunea Europeana si alte natiuni avansate dau semne de slabiciune din acest punct de vedere. Astfel, o solutie poate fi o eficientizare si mai mare a muncii, ceea ce presupune…

- Horoscop saptamanal, AstroCafe.ro, ZIUA de ConstantaBerbecSfera profesionala este animata din plin. Se intrezaresc sedinte cu sefii, dialoguri importante, chiar decizii majore pe care vei fi nevoit sa le iei in ceea ce priveste activitatea ta din cadrul unui loc de munca. Sunt zile definitorii in acest…

- In urmatoarea perioada, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca impactul masurilor fiscale luate in ultimul an de catre coalitia de guvernare PSD-ALDE a adus "o povara fiscala uriasa pusa pe umerii mediului de afaceri" si s-a ajuns ca "munca sa fie cea mai fiscalizata in Romania din intreaga…

- Un incident tragic s-a petrecut intr-un oras din apropiere de Moscova. Un angajat al unei spalatorii a fost ucis dintr-o singura lovitura aplicata de catre un client de nemultumit, transmite presa rusa. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Un mare producator de componente auto, Delphi, a inchis o fabrica din Romania, pentru ca, au spus ei, nu au gasit angajati. Ca sa preintampine viitoarea criza a fortei de munca, mari companii din Romania investesc in sistemul de invatamant care sa le produca angajati pentru viitor. Zilele trecute au…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca in Romania, a fost majorat de la 3131 la 4162 de lei, ca urmare a unor modificari legislative. Potrivit Serviciului pentru Imigrari Constanta, incepand…

- "In ceea ce priveste mediul privat, mentionam ca MMJS a emis mai multe acte normative care sa vina in sprijinul angajatilor si pentru a se evita situatia ca patronii sa profite de modificare Codului Fiscal pentru a diminua salariile nete. In primul rand, s-a dat posibilitatea angajatorilor sa faca…

- Senatoarea liberala, vicepreședinta a Comisiei de Munca din Senat, a anticipat, inca din perioada dezbaterii Legii 153/2017, mistificarile pe care le ințeleg acum toți romanii, avand in fața fișa de plata lunara, așa numitul “fluturaș” pentru drepturile salariale ale lunii ianuarie In declarația…

- La un moment dat in viața noastra profesionala, ne-am convins cu toții ca avem cel mai rau loc de munca pe planeta. Dar este jobul nostru printre cele mai periculoase locuri de munca din lume, scrie libertatea.ro.

- Se spune ca munca il innobileaza pe om..Care sint oare cele mai harnice tari din lume? Organizatia Pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) din care fac parte 35 de tari, dezvoltate sau in curs de dezvoltare, situeaza Mexicul pe primul loc in privinta numarului de ore lucrate, la pol opus aflindu-se…

- „Zone Umede pentru un viitor sustenabil”, acesta a fost sloganul mondial pe care tinerii l-au prezentat fie folosind desene, machete, lucrari, poezii dar și mini scenete educative. Activitatile s-au desfasura in laboratorul de Protectia Mediului din Beiuș si au reunit peste 40 de elevi si…

- Firma din Turda, specializata in producerea fibrei metalice angajeaza: MUNCITOR NECALIFICAT – 3 posturi Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare de la: Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca

- Și in acest an, barladenii care primesc venitul minim garantat vor avea la dispoziție o gama larga de domenii in care sa presteze in folosul comunitații. In sezonul rece, principalele activitați sunt indepartarea zapezii și gheții de pe strazi, alei și trotuare. In cadrul ședinței ordinare de astazi…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invatamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr o Hotarare de Guvern. Potrivit Guvernului, cuantumul sporului pentru…

- De suparare ca Federația Energetica nu a obținut, luni, un post de titular și unul de inlocuitor in secretariatul comisiei de negociere pentru noul contract colectiv de munca, sindicalistul din zona Motru amenința ca va sesiza Inspectoratul Teritorial de Munca. Nicu Bunoaica vrea sa…

- Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste. Horoscop zilnic. Chiar daca la prima citire poti sa nu recunosti situatia descrisa zodiei tale, reciteste cu atentie, citeste printre randuri. Sfatul primit este ce ai nevoie sa auzi astazi,…

- Luni dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare,…

- Este unul dintre cei mai vechi artiști din Romania, care a incercat mereu sa se adapteze stilurilor muzicale actuale, insa a avut mult de munca pentru a ajunge cine este astazi. Daniel Iordachioaie a avut un debut muzical cu probleme, pe care le-a rezolvat insa cu foarte mare noroc. Deși a inceput pregatirea…

- Specialist in vanzari a fost cea mai cautata meserie in care au vrut sa se formeze romanii anul trecut. Cu toate acestea, o acuta criza de forța de munca s-a inregistrat tocmai in acest domeniu. Anul trecut, cele mai mari salarii au fost in IT, la polul opus fiind angajații din hoteluri și restaurante. Un…

- Veste excelenta pentru romani! Exista sute de locuri de munca pentru toți cei care doresc sa se angajeze in cel mai scurt timp posibil. Ce condiții trebuie sa indeplinești ca sa poți aplica?

- Astazi, in cadrul ședinței consacrate celor doi ani de la investirea Guvernului Filip, prim-ministrul a garantat ca anul 2018 se anunța a fi unul mai productiv, mai propser și cu un viitor mai bun pentru cetațenii Republicii Moldova.

- Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile…

- Inspectorii ITM au depistat, in urma controalelor din perioada 15-19 ianuarie, 16 persoane care munceau fara documentele legale. Șapte angajatori au primit amenzi in cuantum de 200.000 de lei pentru munca nedeclarata. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 43 de unitați. Inspectorii ITM…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de catre angajatori din județ, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 219 oferte de munca destinate șomerilor. Cele mai multe dintre acestea, și anume 47, sunt pentru muncitori…

- „Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- MANIFESTARE… Muzeul “Vasile Parvan” organizeaza sambata, 20 ianuarie 2018, la sediul din str. Republicii nr. 235, ora 11.30, o conferinta cu tema: ”Generali in Primul Razboi Mondial – politicieni in perioada interbelica”. Invitatul conferintei este domnul prof. dr. Sorin Langu din Galati. Primul Razboi…

- Trei mari si vechi probleme din sistemul privat romanesc: folosirea oamenilor la munca fara a fi angajati, tinuti sa lucreze la negru. Ori sa munceasca mult peste program fara sa fie platiti si, a treia, intarzierea platii salariilor. Sunt obiceiuri impamantenite inca din zorii democratiei noastre…

- Primarul Nicolae Robu le-a propus tinerilor din Timișoara, chiar pe 1 ianuarie, pe Facebook, sa se intalneasca și sa discute cu ei. Peste 450 au raspuns pozitiv, așa ca edilul anunța acum, in același mod, data primei intruniri.

- Un barbat de 42 de ani a fost arestat pentru omor dupa ce si-a batut cu salbaticie mama. Agresorul si-a iesit din minti cand femeia i-a spus sa renunte la bautura si sa isi caute un serviciu.

- Va propunem un test de cultura generala ce are ca tematica limbile oficiale vorbite in diferite tari ale lumii. Ne puteti scrie la sectiunea comentarii cate raspunsuri ati stiut din cele 10 intrebari.

- Mesajul ministrului afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, pentru absolventii scolilor de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne - decembrie 2018 Momentul de astazi, unic in viata dumneavoastra, este marturia faptului ca alegerea facuta in urma cu un an, aceea de a urma o cariera…

- Magdalena Șerban, femeia in varsta de 36 de ani care a ucis o tanara dupa ce a impins-o in fața metroului, a avut o atitudine ostila fața de polițiștii in civil care au depistat-o și au vrut sa o duca la audieri. Criminala de la metrou a fost depistata la cateva ore de la comiterea faptei, in zona…

- Simona Halep a facut retrospectiva sezonului 2017, la Gala Tenisului Romanesc, organizata sambata seara la clubul Fratelli. ,,A fost un an foarte, foarte frumos pentru mine, nu am de ce sa ma plang. Chiar daca a fost cel mai greu, a fost si cel mai frumos an. Ma bucur ca am putut…

- Așa cum ne-a obișnuit, Filarmonica brașoveana ne intampina și in luna sarbatorilor de iarna cu o frumoasa surpriza. Astfel, primul concert al al lunii Decembrie cuprinde in program piese sonore ale unor compozitori cunoscuți, cu rezonanța in lumea melomanilor: Haydn, Glazunov, Ceaikovsky, Scedrin, Debussy,…

- Se zice ca graba strica treaba, insa uneori … duce și la poluare. Asta s-a intamplat azi, 4 decembrie. Mizeriile zburau care-ncotro din remorca unei autoutilitare. Fotografia a fost surprinsa de catre cei de la DRIVERS SM. „Momentul ala cand ești foarte grabit și din mașina iți zboara toate gunoaiele”…

- Brigitte Sfat a facut dezvaluiri pe care nu le-a mai facut niciodata pana acum. Bruneta a marturisit ca l-a inșelat pe Ilie Nastase. Brigitte Sfat, care s-a tatuat de curand , este partenera de viața a fostului mare campion la tenis Ilie Nastase. Brigitte Sfat, care a fost mutilata de fostul sau soț…

- Chiar daca 80 de locuinte sunt sparte in fiecare zi in Romania, multe persoane pleaca de la premisa ca asa ceva nu li se poate intampla tocmai lor. Totusi, pentru ca nu merita sa risti atunci cand vine vorba despre siguranta si confortul familiei tale sau al angajatilor tai (in cazul in care detii…

- O mireasa dintr-un orașel american a avut parte de o nunta extrem de emoționanta. Nu faptul ca a imbracat rochia de mireasa a facut-o sa planga, ci scrisoarea pe care tatal ei a scris-o. Barbatul a murit cand ea avea doar opt ani, insa s-a asigurat ca va fi alaturi de fiica lui in ziua cea mare. Emily…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a dat publicitatii, in 13 noiembrie, un comunicat pe tema punerii sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA pentru frauda cu fonduri europene, mentionand ca DNA a subliniat rolul OLAF.

- O femeie a fost salvata de la jaf de un caine maidanez care se afla prin preajma. Patrupedul a sarit deindata ce și-a dat seama ca femeia avea nevoie de ajutor. Intregul incident a fost inregistrat cu ajutorul unei camere video.

- NU PIERDETI ACEASTA INREGISTRARE! Invitatul emisiunii “INTERVIURI ALTFEL” de la TV News Buzau – istoricul Gheorghe Petcu aduce in prezent izul epocilor pline de fapte marete si bun simt ale Buzaului si ale orasului Ramnicu Sarat. Cu siguranta putini stiu tot ce se povesteste in aceasta emisiune.

- Un tata din China și-a salvat din intamplare fiul rapit, dupa ce l-a vazut intr-un mall, la noua luni dupa ce micuțul disparuse. Cheng Jiafu, in varsta de șase ani, fusese rapit chiar din propria casa, relateaza Mirror. Intamplarea a avut loc in mai 2016, insa abia acum judecatorii i-au condamnat pe…