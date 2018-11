Mumford & Sons lanseaza mult asteptatul album “Delta” Mumford & Sons revine cu un nou album, “Delta”, o experienta muzicala extrem de personala. „Delta” combina diferite forme, culori si texturi muzicale, dorind sa celebreze cei 10 ani de activitate ai trupei. Albumul este o colectie de piese emotionante, poate cele mai intime si mai sensibile materiale lansate vreodata de Mumford & Sons atat din punctul de vedere al mesajului, cat si in ceea ce priveste compozitia muzicala. Odata cu lansarea din 2015 a „Wilder Mind” si cea din 2016 a EP-ului „Johannesburg”, Mumford and Sons a exploatat o identitate artistica prolifica, pe care alege sa o integreze… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

